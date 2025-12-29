کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بارش و برفباری کا امکان

زیارت میں کم سے کم درجہ حرارت صفر اور کوئٹہ میں 3 ریکارڈ کیا گیا

ویب ڈیسک December 29, 2025
facebook whatsup
کوئٹہ:

بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک جبکہ صوبے کے شمالی اضلاع میں موسم شدید سرد رہے گا۔

محکمہ موسمیات کے مطابق رات کے وقت کوئٹہ، زیارت، چمن، پشین، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، نوشکی اور قلات میں تیز ہواوٴں، گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑی علاقوں میں برفباری کا امکان ہے۔

ژوب، ہرنائی، بارکھان، سبی، لورالائی، موسیٰ خیل، تربت، گوادر، جیوانی، لسبیلہ اور کیچ میں بھی تیز ہواوٴں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔

اسی طرح آواران، چاغی، پنجگور، خضدار، واشک اور خاران میں تیز ہواوٴں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت 3 اور قلات میں 2 ریکارڈ جبکہ زیارت میں کم سے کم درجہ حرارت صفر اور ژوب میں 4 ریکارڈ ریکارڈ کیا گیا۔

سبی میں کم سے کم درجہ حرارت 10، تربت میں 12، نوکنڈی میں 8 اور چمن میں 4 ریکارڈ کیا گیا۔ بلوچستان کے ساحلی علاقے گوادر میں کم سے کم درجہ حرارت 9 اور جیوانی میں 12 ریکارڈ ہوا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اواتار کے مزید کتنے سیکویل بنیں گے؟ فلم ساز جیمز کیمرون کا بڑا اعلان

اواتار کے مزید کتنے سیکویل بنیں گے؟ فلم ساز جیمز کیمرون کا بڑا اعلان

 Dec 29, 2025 10:59 AM |
سال 2025 میں کن نامور پاکستانی شخصیات کی طلاقیں ہوئیں؟ فہرست سامنے آگئی

سال 2025 میں کن نامور پاکستانی شخصیات کی طلاقیں ہوئیں؟ فہرست سامنے آگئی

 Dec 29, 2025 01:43 AM |
ریحام رفیق کا ڈپریشن میں مبتلا ہونے کا انکشاف، مداحوں سے کیا اپیل کی؟

ریحام رفیق کا ڈپریشن میں مبتلا ہونے کا انکشاف، مداحوں سے کیا اپیل کی؟

 Dec 28, 2025 04:09 PM |

متعلقہ

Express News

اسحاق ڈار سے صومالیہ کے وزیرخارجہ کا رابطہ، صومالیہ کے تحفظات اجاگر کرنے کیلئے تعاون کی درخواست

Express News

50 روپے کیلیے چھوٹے بھائی نے چھری سے وار کر کے بڑے بھائی کو قتل کر دیا

Express News

وفاق اور پنجاب کے حکمران جان لیں سہیل آفریدی کی قیادت میں اسٹریٹ موومنٹ شروع ہوچکی، معاون خصوصی

Express News

جنید صفدر کی شادی کے دعوت نامے دینے کیلیے نواز شریف اور مریم نواز دبئی روانہ

Express News

بہت سیر کرلی پاکستان کے یورپ لاہور کی، سہیل آفریدی واپس چلے جائیں، عظمیٰ بخاری

Express News

کراچی؛ محکمہ موسمیات کی 30 دسمبر کو ہلکی بارش کی پیشگوئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو