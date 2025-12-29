جیکب آباد ریلوے اسٹیشن پر نابینا قلی کی بیٹی کی مدد سے سامان اٹھانے کی وائرل ویڈیو پر وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے نوٹس لے لیا۔
نابینا قلی اکبر علی جمالی برسوں سے کمسن بیٹی کے سہارے مسافروں کا سامان اٹھاتے رہے، وزیرِ ریلوے نے اکبر علی جمالی کی اپیل منظور کرتے ہوئے بیٹے کو پاکستان ریلوے میں ملازمت دینے کا اعلان کردیا۔
وفاقی وزیر ریلوے اکبر علی جمالی سے وزارت میں ملاقات بھی کریں گے۔
نابینا قلی کے ممکن علاج کے لیے وزیر ریلوے نے اپنی جیب سے مالی معاونت کا اعلان کیا اور کہا کہ ریاست محنت کش کے ساتھ کھڑی ہے، ویلفیئر کے لیے مزید اقدامات کریں گے۔