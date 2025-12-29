سوڈان میں انسانی بحران شدید، تین دن میں 10 ہزار سے زائد افراد بے گھر

اپریل 2023 سے جاری جنگ کے باعث اب تک ایک کروڑ دس لاکھ سے زائد افراد ملک کے اندر اور باہر بے گھر ہو چکے ہیں

ویب ڈیسک December 29, 2025
facebook whatsup

اقوام متحدہ کے مطابق سوڈان میں جاری خانہ جنگی کے باعث صرف تین دنوں کے دوران دس ہزار سے زائد افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔

یہ صورتحال شمالی دارفور اور جنوبی کردفان کی ریاستوں میں فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز (آر ایس ایف) کے درمیان شدید لڑائی کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔

اقوام متحدہ سے وابستہ بین الاقوامی تنظیم برائے ہجرت (آئی او ایم) کے مطابق شمالی دارفور کے شہروں ام برو اور کرنوی سے سات ہزار سے زیادہ افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے، جن پر حالیہ دنوں میں آر ایس ایف نے قبضہ کر لیا تھا۔

اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جنوبی کردفان میں بھی حالات انتہائی سنگین ہیں، جہاں کادوقلی شہر سے تین ہزار سے زائد افراد فرار ہو گئے۔ یہ شہر اس وقت فوج کے کنٹرول میں ہے جبکہ آر ایس ایف نے اس کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں قحط جیسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

پاکستان کی سوڈان میں عالمی امن اہلکاروں پر حملے کی شدید مذمت

Express News

سوڈان کا فوجی طیارہ ہنگامی لینڈنگ کی کوشش میں گر کر تباہ؛ تمام افراد ہلاک

Express News

سوڈان میں اسپتال اور پرائمری اسکول پر حملہ؛ 66 بچوں سمیت 114 افراد جاں بحق

اسی دوران جنوبی کردفان کے علاقے ابو جبیہہ میں آگ لگنے کے باعث بے گھر افراد کی کم از کم 45 عارضی پناہ گاہیں جل کر تباہ ہو گئیں، جس سے انسانی بحران مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔

مقامی ذرائع کے مطابق آر ایس ایف نے حالیہ دنوں میں شمالی دارفور کے شہروں ابو قمرہ اور ام برو پر قبضے کا اعلان کیا ہے، جبکہ فورسز سوڈان کی شمال مغربی سرحد کے قریب دیگر علاقوں کی جانب بھی پیش قدمی کر رہی ہیں۔

واضح رہے کہ سوڈان کی فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان اپریل 2023 سے جاری جنگ کے باعث اب تک ایک کروڑ دس لاکھ سے زائد افراد ملک کے اندر اور باہر بے گھر ہو چکے ہیں۔

اقوام متحدہ کے مطابق یہ بحران اس وقت دنیا کے بدترین انسانی بحرانوں میں شمار کیا جا رہا ہے، جہاں خوراک، ادویات اور صاف پانی کی شدید قلت ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

راحت فتح علی خان کی بیٹی ماہین خان کی بارات کی تصاویراور ویڈیوز وائرل

راحت فتح علی خان کی بیٹی ماہین خان کی بارات کی تصاویراور ویڈیوز وائرل

 Dec 29, 2025 11:08 AM |
اواتار کے مزید کتنے سیکویل بنیں گے؟ فلم ساز جیمز کیمرون کا بڑا اعلان

اواتار کے مزید کتنے سیکویل بنیں گے؟ فلم ساز جیمز کیمرون کا بڑا اعلان

 Dec 29, 2025 10:59 AM |
سال 2025 میں کن نامور پاکستانی شخصیات کی طلاقیں ہوئیں؟ فہرست سامنے آگئی

سال 2025 میں کن نامور پاکستانی شخصیات کی طلاقیں ہوئیں؟ فہرست سامنے آگئی

 Dec 29, 2025 01:43 AM |

متعلقہ

Express News

اٹلی، حماس کو فنڈنگ کے شبہے میں 9 افراد گرفتار

Express News

اسٹوڈنٹ لیڈر عثمان ہادی کے قاتل بھارت فرار ہوگئے، بنگلہ دیشی پولیس کا انکشاف

Express News

محبت یا ذہنی دباؤ؟ پالتو کتے کی بیماری پر دو بہنوں کی خودکشی

Express News

2025 میں 24 ہزار سے زائد بھارتی شہری دنیا بھر سے کیوں ڈی پورٹ ہوئے؟

Express News

بھارتی فوج نے سوشل میڈیا پر کیوں پابندی لگائی؟ اندرونی حقائق سامنے آگئے

Express News

نیتن یاہو کی امریکا میں ٹرمپ سے ملاقات، غزہ پر بڑا فیصلہ متوقع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو