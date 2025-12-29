سڈنی سوئینی کے امریکی فٹبالر کیساتھ تعلقات کی افواہیں گرم

سڈنی سوئینی مبینہ طور پر پہلے ہی معروف میوزک پروڈیوسر اسکوٹر براؤن کیساتھ تعلق میں ہیں

December 29, 2025
حال ہی میں ہالی ووڈ اداکارہ سڈنی سوئینی اور معروف امریکی فٹبالر کرسچین پولیسک کے درمیان مبینہ تعلق کی افواہوں نے سوشل میڈیا پر خاصی توجہ حاصل کی۔

ان افواہوں پر سڈنی سوئینی کی جانب سے تو ابھی تک کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا تاہم ان کے مبینہ بوائے فرینڈ پولیسک نے خود سامنے آ کر ان خبروں کی تردید کر دی ہے۔

امریکی فٹبال ٹیم کے کپتان نے انسٹاگرام اسٹوریز کے ذریعے گردش کرتی خبروں کو بے بنیاد قرار دیا۔

کرسچین پولیسک نے لکھا کہ براہ مہربانی میری ذاتی زندگی کے بارے میں قیاس آرائیاں کرنا بندکریں، اس سے لوگوں کی زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔

ان کے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر جاری قیاس آرائیاں کافی حد تک ختم ہو گئیں۔

واضح رہے کہ پولیسک اس وقت خود ایک ایتھلیٹ الیکسا میلٹن کے ساتھ تعلق میں ہیں۔

دوسری جانب سڈنی سوئینی بھی پہلے ہی ایک رومانوی رشتے میں ہیں۔ رپورٹس کے مطابق وہ جون سے معروف میوزک پروڈیوسر اسکوٹر براؤن کے ساتھ منسلک ہیں۔ دونوں کو جیف بیزوس اور لارین سانچیز کی پرتعیش شادی میں ایک ساتھ دیکھا گیا تھا۔
سڈنی سوئینی کے امریکی فٹبالر کیساتھ تعلقات کی افواہیں گرم

اُمید ہے ایک دن اپنے بچوں کیساتھ پاکستان آسکوں، شاہ رُخ خان

اُمید ہے ایک دن اپنے بچوں کیساتھ پاکستان آسکوں، شاہ رُخ خان

کراچی: یوٹیوبر رجب بٹ پر وکلا کا حملہ، ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل

کراچی: یوٹیوبر رجب بٹ پر وکلا کا حملہ، ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل

