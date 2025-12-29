انڈونیشیا کے اولڈ نرسنگ ہوم میں ہولناک آتشزدگی، 16 افراد ہلاک

حکام کی جانب سے نرسنگ ہوم میں آتش زدگی کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں

ویب ڈیسک December 29, 2025
facebook whatsup

انڈونیشیا کے جزیرے سولاویسی میں بوڑھے افراد کے ایک نرسنگ ہوم میں آتش زدگی کے نتیجے میں کم از کم 16 افراد ہلاک جبکہ تین زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ صوبہ شمالی سولاویسی کے دارالحکومت مناڈو میں پیش آیا۔

اے ایف پی کے مطابق شہر کی فائر اینڈ ریسکیو ایجنسی کے سربراہ جمی روٹینسولو نے بتایا کہ اتوار کی رات 8 بج کر 31 منٹ پر نرسنگ ہوم میں آگ لگنے کی اطلاع موصول ہوئی، جس پر امدادی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچیں۔

حکام کے مطابق آگ لگنے کے وقت کئی بوڑھے افراد اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے، جس کے باعث متعدد لاشیں کمروں کے اندر سے برآمد ہوئیں۔ حادثے میں 16 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ تین افراد جھلس کر زخمی ہو گئے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔

فائر بریگیڈ کے مطابق ریسکیو اہلکار 12 افراد کو بحفاظت عمارت سے نکالنے میں کامیاب رہے، جنہیں احتیاطی طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ زخمی نہیں تھے۔

مزید پڑھیں

Express News

انڈونیشیا میں فحش اداکارہ کو گرفتار کرکے ملک بدر کردیا گیا؛ 10 سالہ سفری پابندی

Express News

انڈونیشیا میں قیامت خیز سیلاب: ہلاکتیں 900 سے زائد، بھوک موت بانٹنے لگی

مقامی ٹی وی چینل میٹرو ٹی وی کی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آگ نے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا جبکہ مقامی افراد ایک بزرگ شخص کو عمارت سے باہر نکالنے میں مدد کر رہے تھے۔

واضح رہے کہ سترہ ہزار سے زائد جزائر پر مشتمل انڈونیشیا میں آتش زدگی کے واقعات معمول بن چکے ہیں۔ رواں ماہ دارالحکومت جکارتہ میں سات منزلہ عمارت میں آگ لگنے سے 22 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ 2023 میں ملک کے مشرقی حصے میں ایک نکل پروسیسنگ پلانٹ میں دھماکے سے 12 افراد جان سے گئے تھے۔

حکام کی جانب سے نرسنگ ہوم میں آتش زدگی کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کرن راؤ آج بھی عامر خان کی اہلیہ ہیں؟ نئی تصاویر نے سوالات کھڑے کردیے

کرن راؤ آج بھی عامر خان کی اہلیہ ہیں؟ نئی تصاویر نے سوالات کھڑے کردیے

 Dec 29, 2025 03:59 PM |
سڈنی سوئینی کے امریکی فٹبالر کیساتھ تعلقات کی افواہیں گرم

سڈنی سوئینی کے امریکی فٹبالر کیساتھ تعلقات کی افواہیں گرم

 Dec 29, 2025 01:09 PM |
اُمید ہے ایک دن اپنے بچوں کیساتھ پاکستان آسکوں، شاہ رُخ خان

اُمید ہے ایک دن اپنے بچوں کیساتھ پاکستان آسکوں، شاہ رُخ خان

 Dec 29, 2025 01:11 PM |

متعلقہ

Express News

اٹلی، حماس کو فنڈنگ کے شبہے میں 9 افراد گرفتار

Express News

اسٹوڈنٹ لیڈر عثمان ہادی کے قاتل بھارت فرار ہوگئے، بنگلہ دیشی پولیس کا انکشاف

Express News

محبت یا ذہنی دباؤ؟ پالتو کتے کی بیماری پر دو بہنوں کی خودکشی

Express News

2025 میں 24 ہزار سے زائد بھارتی شہری دنیا بھر سے کیوں ڈی پورٹ ہوئے؟

Express News

بھارتی فوج نے سوشل میڈیا پر کیوں پابندی لگائی؟ اندرونی حقائق سامنے آگئے

Express News

نیتن یاہو کی امریکا میں ٹرمپ سے ملاقات، غزہ پر بڑا فیصلہ متوقع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو