بھارت میں کرسمس پر توڑ پھوڑ اور مسلمانوں کیخلاف تشدد پر پاکستان کا سخت ردعمل

عالمی برادری ان حالیہ واقعات کا نوٹس لے، ترجمان دفتر خارجہ کا مطالبہ

ویب ڈیسک December 29, 2025
اسلام آباد:

بھارت میں کرسمس کے موقع پر توڑ پھوڑ اور مسلمانوں کے خلاف تشدد کے واقعات پر پاکستان نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف مظالم انتہائی تشویشناک ہیں۔

ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کرسمس کے دوران توڑ پھوڑ کے حالیہ قابلِ مذمت واقعات، ریاستی سرپرستی میں مسلمانوں کے خلاف مہمات، ان کے گھروں کی مسماری اور بار بار ہونے والی ہجومی تشدد کی وارداتیں، بالخصوص محمد اخلاق کا واقعہ، جس میں ریاست نے ملزمان کو احتساب سے بچانے کی کوشش کی، مسلمانوں میں خوف اور احساسِ محرومی کو مزید گہرا کر رہی ہیں۔

بھارت میں اقلیتوں کے خلاف نفرت میں اضافہ، کرسمس تقاریب پر حملے

اتر پردیش میں کرسمس کی چھٹیاں منسوخ، مسیحی برادری میں تشویش

دفتر خارج کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا کہ ایسے متاثرین کی فہرست افسوسناک طور پر طویل ہے۔

ترجمان کے مطابق عالمی برادری ان حالیہ واقعات کا نوٹس لے اور بھارت میں کمزور و متاثرہ طبقات کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات کرے۔
