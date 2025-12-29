ظفر مسعود پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کے چیئرمین منتخب، 16 رکنی ایگزیکٹو کمیٹی تشکیل

حبیب بینک لمیٹڈ کے صدر ناصر سلیم سینئر وائس چیئرمین اور فیصل بینک لمیٹڈ کے صدر یوسف حسین وائس چیئرمین مقرر

ویب ڈیسک December 29, 2025
پاکستان بینکس ایسوسی ایشن (پی بی اے) نے انتخابات کے نتیجے میں 16 رکنی ایگزیکٹو کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے معروف بینکار ظفر مسعود کو چیئرمین منتخب کرلیا۔

پی بی اے نے اس حوالے سے اعلامیہ جاری کردیا جس کے مطابق کمیٹی میں دو خواتین اراکین اور آٹھ نئے ارکان شامل ہیں۔ یہ اقدام سب کی شمولیت اور بینکاری شعبے کی وسیع نمائندگی کی جانب ایک اہم اسٹریٹجک پیش رفت کی عکاسی کرتا ہے۔

انتخابات کے بعد ایگزیکٹو کمیٹی نے متفقہ طور پر بینک آف پنجاب کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ظفر مسعود کو پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کا چیئر مین منتخب کیا۔

اپنے انتخاب پر اظہار خیال کرتے ہوئے ظفر مسعود نے کہا کہ نئی تشکیل شدہ ایگزیکٹو کمیٹی ایسوسی ایشن کے طرز رہنمائی میں ایک اہم ارتقائی مرحلے کی نمائندگی کرتی ہے۔

انہوں نے کہا کہ نئی ایگزیکٹو کمیٹی کی تشکیل اور اس میں موجود ارکان کی تعداد میں اضافے سے پی بی اے کی صلاحیت مضبوط ہوگی اور قومی معاشی ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی جس میں ترجیحی شعبوں میں کریڈٹ گیپس کو کم کرنا، ڈیجیٹل ذرائع کے ذریعے مالی شمولیت کو فروغ دینا اور پاکستان کی پائیدار معاشی بحالی کی حمایت شامل ہیں۔

اعلامیے کے مطابق نئی قیادت میں حبیب بینک لمیٹڈ کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر، ناصر سلیم کو سینئر وائس چیئرمین جبکہ فیصل بینک لمیٹڈ کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر یوسف حسین کو وائس چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔

سینئر وائس چیئرمین ناصر سلیم نے عالمی معاشی دباؤ کے تناظر میں استحکام اور مضبوط کمپلائنس فریم ورک کی اہمیت پر زور دیا جبکہ وائس چیئرمین یوسف حسین نے بینکاری شعبے کو جدت پسند اور علاقائی سطحپر مسابقتی رکھنے کے لیے جدیدیت ، ٹیکنالوجی کے استعمال اور ادارہ جاتی تیز رفتاری کو کلیدی ترجیحات قرار دیا۔

اس موقع پر تبصرہ کرتے ہوئے پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اورسیکریٹری جنرل منیر کمال نے کہا کہ ایگز یکٹوکمیٹی کی توسیع خصوصاً خواتین کی تاریخی شمولیت ، ایسوسی ایشن کے تنوع اور جدید طرز قیادت کے عزم کی عکاس ہے۔

نئی قیادت کے تحت، پاکستان بینکس ایسوسی ایشن اسٹیٹ بینک آف پاکستان، وزارت خزانہ اور وفاقی حکومت کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا ارادہ رکھتی ہے تا کہ انفراسٹرکچر کی ترقی ، زراعت اور ایس ایم ایز کے لیے نجی شعبے کے قرضوں میں اضافہ، اور ملک کی ڈیجیٹل تبدیلی کے عمل کو آگے بڑھایا جا سکے۔
