کراچی کے شہریوں کیلیے اچھی خبر، آٹا مہنگا ہونے کا خدشہ ختم

فلور ملز مالکان نے گندم ٹریڈرز کو دینے پر شدید احتجاج کا اعلان کیا تھا

ویب ڈیسک December 29, 2025
کراچی:

فلور ملز کے ممکنہ احتجاج اور الٹی میٹم کی دھمکی کے بعد سندھ حکومت نے ٹریڈرز کو گندم فراہم کرنے کے آرڈرز منسوخ کر دیے ہیں۔

فلور ملز ایسوسی ایشن کے مطابق محکمہ خوراک کے ہنگامی مراسلے میں ٹریڈرز کو گندم کے جاری کردہ تمام چالان روک دیے گئے۔

محکمہ خوراک کے پہلے سے دیے گئے چالانوں پر ٹریڈرز گندم اٹھا سکیں گے۔ نوٹیفکیشن کی منسوخی سے کراچی میں آٹا مہنگا ہونے کا خدشہ ختم ہوگیا۔

فلور ملز مالکان نے گندم ٹریڈرز کو دینے پر شدید احتجاج کا اعلان کیا تھا۔

فلور ملز مالکان کی جانب سے سندھ حکومت کو دی گئی دوسری مہلت ختم ہونے سے قبل نوٹیفکیشن منسوخ کر دیا گیا جبکہ سندھ حکومت پہلے ہی سیکرٹری فوڈ کو عہدے سے ہٹا چکی ہے۔

فلور ملز مالکان نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ٹریڈرز کو گندم دی گئی تو 15 جنوری کے بعد آٹا نہیں ملے گا۔
