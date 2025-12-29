این سی سی آئی اے کا سائبر کرائمز کے خلاف بڑی کامیابیوں کا اعلان

2025ء میں 2196 بڑے سائبر کرائم کیسز کی تحقیقات مکمل کی گئیں، رپورٹ

ویب ڈیسک December 29, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

نیشنل سائبر کرائمز انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) نے سائبر کرائم کے خلاف بڑی کامیابیوں کا اعلان کیا ہے۔

2025ء  میں 2196 بڑے سائبر کرائم کیسز کی تحقیقات مکمل کی گئیں، جن میں 2902 ملزمان  کو گرفتار کیا گیا جب کہ 774 کیسز میں سزائیں دلوائی گئیں۔

سالانہ رپورٹ کے مطابق رواں برس آن لائن فراڈ اور مالی جرائم کے متاثرین کے 461 ملین روپے برآمد کیے گئے۔ 46 ہزار سے زائد جعلی بینک اکاؤنٹس اور ڈیجیٹل والٹس منجمد کیے گئے جب کہ 5 بڑے مقامی و بین الاقوامی سائبر کرائم نیٹ ورکس کو ناکارہ بنایا گیا۔

اسی طرح بچوں کے آن لائن استحصال کے خلاف آپریشن براؤن میں  35 گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں۔

این سی سی آئی اے نے جدید AI اور مشین لرننگ پر مبنی سائبر انٹیلی جنس سسٹم متعارف کرا دیا، جس کے لیے 300 سے زائد افسران کو جدید سائبر تفتیشی تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔

سائبر کرائم آگاہی مہم کے ذریعے 20 لاکھ شہریوں تک رسائی حاصل کی گئی اور فشنگ، شناختی چوری اور کرپٹو فراڈ پر 30 سے زائد ایڈوائزریز جاری کی گئیں۔

این سی سی آئی اے نے انٹرپول سمیت دیگر عالمی اداروں سے تعاون مزید مضبوط کیا ہے اور آئندہ سال نیشنل سائبر کرائمز رپورٹنگ پورٹل لانچ کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ اس سلسلے میں اہم معاشی شعبوں کے ساتھ مشترکہ تحقیقاتی ٹیمیں بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

ڈی جی این سی سی آئی اے خرم علی نے کہا ہے کہ سائبر جرائم کے خلاف  زیرو ٹالرنس کی پالیسی جاری رہے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کرن راؤ آج بھی عامر خان کی اہلیہ ہیں؟ نئی تصاویر نے سوالات کھڑے کردیے

کرن راؤ آج بھی عامر خان کی اہلیہ ہیں؟ نئی تصاویر نے سوالات کھڑے کردیے

 Dec 29, 2025 03:59 PM |
سڈنی سوئینی کے امریکی فٹبالر کیساتھ تعلقات کی افواہیں گرم

سڈنی سوئینی کے امریکی فٹبالر کیساتھ تعلقات کی افواہیں گرم

 Dec 29, 2025 01:09 PM |
اُمید ہے ایک دن اپنے بچوں کیساتھ پاکستان آسکوں، شاہ رُخ خان

اُمید ہے ایک دن اپنے بچوں کیساتھ پاکستان آسکوں، شاہ رُخ خان

 Dec 29, 2025 01:11 PM |

متعلقہ

Express News

اسحاق ڈار سے صومالیہ کے وزیرخارجہ کا رابطہ، صومالیہ کے تحفظات اجاگر کرنے کیلئے تعاون کی درخواست

Express News

50 روپے کیلیے چھوٹے بھائی نے چھری سے وار کر کے بڑے بھائی کو قتل کر دیا

Express News

وفاق اور پنجاب کے حکمران جان لیں سہیل آفریدی کی قیادت میں اسٹریٹ موومنٹ شروع ہوچکی، معاون خصوصی

Express News

جنید صفدر کی شادی کے دعوت نامے دینے کیلیے نواز شریف اور مریم نواز دبئی روانہ

Express News

بہت سیر کرلی پاکستان کے یورپ لاہور کی، سہیل آفریدی واپس چلے جائیں، عظمیٰ بخاری

Express News

کراچی؛ محکمہ موسمیات کی 30 دسمبر کو ہلکی بارش کی پیشگوئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو