نوازشریف اور وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی کاوشوں سے پنجاب میں زرعی انقلاب برپا

پنجاب کے کاشتکار کو خوشحال دیکھنا میرا خواب ہے، مریم نواز شریف

ویب ڈیسک December 29, 2025
facebook whatsup

پاکستان مسلم لیگ ن کے صدر محمد نوازشریف کے ویژن اور وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی کاوشوں سے پنجاب کاشتکار پہلی مرتبہ مڈل مین/آرھتی کے معاشی چنگل سے آزاد ہوئے ہیں۔

ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 8 لاکھ سے زائد کاشتکاروں نے کسان کارڈ  حاصل کرلیے۔ ایک سال میں کاشتکاروں کو250ارب روپے کے بلاسود قرضوں کی فراہمی کی گئی۔

پنجاب بھر میں چھوٹا کاشتکار وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی بے مثال کسان کارڈ اسکیم سے مستفید
کاشتکاروں نے آڑھتی کی بجائے کسان کارڈ کے ذریعے، کھاد، بیچ اور پیسٹی سائیڈ خریدنے کو ترجیح دی۔

پنجاب میں کسان کارڈ اسکیم کے لئے سینکڑوں ڈیلررجسٹرڈ ہوئے جبکہ کاروبار میں بے مثال ترقی دیکھی گئی۔ 20 فیصد کاشتکاروں نے کسان کارڈ کے ذریعے ڈیزل خریدا، ادھار اور سود سے بچے۔

مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ پنجاب کا کاشتکار پورے ملک کا محسن ہے، محنت کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ کاشتکار بھائیوں کیلئے تمام وسائل حاضر ہیں، زرعی ترقی کو انتہا پر لیکرجانا چاہتے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کرن راؤ آج بھی عامر خان کی اہلیہ ہیں؟ نئی تصاویر نے سوالات کھڑے کردیے

کرن راؤ آج بھی عامر خان کی اہلیہ ہیں؟ نئی تصاویر نے سوالات کھڑے کردیے

 Dec 29, 2025 03:59 PM |
سڈنی سوئینی کے امریکی فٹبالر کیساتھ تعلقات کی افواہیں گرم

سڈنی سوئینی کے امریکی فٹبالر کیساتھ تعلقات کی افواہیں گرم

 Dec 29, 2025 01:09 PM |
اُمید ہے ایک دن اپنے بچوں کیساتھ پاکستان آسکوں، شاہ رُخ خان

اُمید ہے ایک دن اپنے بچوں کیساتھ پاکستان آسکوں، شاہ رُخ خان

 Dec 29, 2025 01:11 PM |

متعلقہ

Express News

اسحاق ڈار سے صومالیہ کے وزیرخارجہ کا رابطہ، صومالیہ کے تحفظات اجاگر کرنے کیلئے تعاون کی درخواست

Express News

50 روپے کیلیے چھوٹے بھائی نے چھری سے وار کر کے بڑے بھائی کو قتل کر دیا

Express News

وفاق اور پنجاب کے حکمران جان لیں سہیل آفریدی کی قیادت میں اسٹریٹ موومنٹ شروع ہوچکی، معاون خصوصی

Express News

جنید صفدر کی شادی کے دعوت نامے دینے کیلیے نواز شریف اور مریم نواز دبئی روانہ

Express News

بہت سیر کرلی پاکستان کے یورپ لاہور کی، سہیل آفریدی واپس چلے جائیں، عظمیٰ بخاری

Express News

کراچی؛ محکمہ موسمیات کی 30 دسمبر کو ہلکی بارش کی پیشگوئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو