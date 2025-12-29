فلم ’شعلے‘ کا منظر حقیقت بن گیا، محبت کی خاطر بسنتی ہائی وولٹیج ٹاور پر چڑھ گئی

بسنتی نے اپنی محبت کے اظہار اور شادی کے مطالبے کےلیے بجلی کے ٹاور پر چڑھ کر ہنگامہ برپا کردیا

ویب ڈیسک December 29, 2025
بھارتی فلم شعلے کا ایک یادگار منظر نصف صدی بعد حقیقی زندگی میں اس وقت تازہ ہوگیا، جب میرٹھ میں ایک لڑکی نے اپنے محبوب سے شادی کے مطالبے پر ہائی وولٹیج بجلی کے ٹاور پر چڑھ کر سب کو حیران کر دیا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ فلم میں ویرو اپنی بسنتی کے لیے خطرہ مول لیتا ہے، جبکہ اس بار بسنتی خود ویرو کو پانے کے لیے جان جوکھوں میں ڈال بیٹھی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ میرٹھ میں پیش آیا، جہاں بسنتی نامی لڑکی نے اپنی محبت کے اظہار اور شادی کے مطالبے کے لیے بجلی کے اونچے ٹاور پر چڑھ کر ہنگامہ برپا کردیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور لڑکی کو نیچے اتارنے کی کوشش کی، مگر اس نے صاف الفاظ میں شرط رکھ دی کہ اگر اس کی شادی ویرو سے نہ کرائی گئی تو وہ اپنی جان دے دے گی۔

کئی گھنٹوں تک پولیس اور ریسکیو ٹیمیں بسنتی کو قائل کرنے میں ناکام رہیں۔ بالآخر حکمتِ عملی بدلتے ہوئے اس کے محبوب ویرو کو بھی موقع پر بلایا گیا، جس کے بعد حالات قابو میں آئے اور پولیس لڑکی کو بحفاظت ٹاور سے نیچے اتارنے میں کامیاب ہو گئی۔

علاقہ ایس ایچ او کے مطابق لڑکا اور لڑکی کی دوستی سوشل میڈیا کے ذریعے ہوئی تھی اور دونوں شادی کے خواہش مند ہیں، تاہم مختلف برادریوں سے تعلق رکھنے کے باعث خاندانوں کی جانب سے رکاوٹ سامنے آ رہی ہے۔ اسی تنازع نے لڑکی کو انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ فی الحال شادی سے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ دونوں خاندانوں کو دورالہ تھانے طلب کر کے بات چیت کی جا رہی ہے، جبکہ لڑکی کی کونسلنگ بھی جاری ہے تاکہ اسے اس طرح کے خطرناک اقدامات سے روکا جا سکے۔ یہ واقعہ ایک بار پھر ثابت کر گیا کہ فلمی کہانیاں کبھی کبھار حقیقی زندگی میں بھی حیران کن انداز میں دہرائی جا سکتی ہیں۔
