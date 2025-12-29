سال 2025 تلخ اور شیریں یادوں کے ساتھ اپنے اختتام کے قریب پہنچ گیا اور ہم چند گھنٹوں کے بعد اپنا دوسرا قدم نئے سال یعنی 2026ء میں رکھنے والے ہیں۔
اس سال کے دوران جہاں ہمیں کئی گلوکار اور شخصیات ہمیشہ کیلیے خیرباد کہہ گئیں وہیں کچھ شوبز اور سوشل میڈیا ستارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی نئی شروعات کی ہیں۔
گوہر رشید اور کبریٰ خان
پاکستان اداکار گوہر رشید اور کبریٰ خان نے اپنی گہری دوستی کو ازدواجی بندھن میں تبدیل کیا اور دونوں کا نکاح مسجد الحرام میں ہوا تھا۔
جس کے بعد شادی کی منفرد تقاریب کراچی میں منعقد کی گئیں جس میں ساتھی فنکاروں اور اہل خانہ نے نہ صرف شرکت کی بلکہ دل کھول کر انجوائے بھی کیا۔
ماورا حسین اور امیر گیلانی
اداکارہ ماورا حسین اور امیر گیلانی نے بھی اپنی دیرینہ دوستی کو ازواجی بندھن میں تبدیل کیا۔
اس خبر کو مداحوں نے بڑا پسند کیا کیونکہ دونوں کی ڈرامہ جوڑی کو بہت زیادہ پسند کیا گیا۔
نیلم منیر
اداکارہ نیلم منیر نے دبئی سے تعلق رکھنے والے پولیس افسر محمد راشد کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھنے کا اعلان کیا۔
شادی کی خبر سامنے آنے کے بعد مداحوں کا خیال تھا کہ نیلم منیر کے شوہر عربی ہیں تاہم بعد میں معلوم ہوا کہ وہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں۔
حریم سہیل
اس کے بعد ڈرامہ انڈسٹری میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے والی اداکارہ حریم سہیل وہ نوجوان اداکارہ تھیں جنہوں نے اپنے شریک سفر کا انتخاب کیا۔
حریم سہیل پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی سینئر اداکارہ بینا چوہدری کی بیٹی ہیں جنہوں نے اپنے دوست کو ہی شریک سفر بنایا ہے۔
احمد علی اکبر
ڈرامہ پری زاد سے شرہت کی بلندی پر پہنچنے والے اداکار احمد علی بٹ نے ماہم بتول کو اپنا شریک سفر منتخب کیا۔
انہوں نے خاموشی سے شادی کرنے کے بعد تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی تھیں۔
ثوبان عمیس اور عبیر اسد
ماڈلنگ سے تعلق رکھنے والے جوڑے ثوبان عمیس اور عبیر اسد نے اپنے ازدواجی سفر میں تبدیل کیا تاہم یہ سفر زیادہ عرصہ نہ چل سکا اور پھر دونوں نے چند ماہ میں ہی راہیں جدا کرلیں۔
سکندر رضوی
لیجنڈری گلوکارہ میڈم نورجہاں کے پوتے اور اداکار و کاروباری شخص سکندر رضوی بھی شادی کرنے والے اداکاروں کی لسٹ میں شامل ہوئے۔
انہوں نے غیر روایتی انداز سے شادی کی جس میں دلہن مغربی ملبوس زیب تن کی ہوئیں تھیں۔
عمر شہزاد، شانزدے لودھی
باصلاحیت اداکار عمر شہزاد اور ماڈل شاہنزے لودھی بھی ازوادجی بندھن میں بندھے۔ دونوں کا نکاح مکہ المکرمہ میں ہوا۔
اس کے بعد عمر شہزاد اور شانزے لودھی کی شادی کی تقاریب کراچی میں منعقد ہوئیں جس میں عزیزوں، رشتے داروں اور ساتھی فنکاروں نے شرکت کر کے تقریب کو چار چاند لگائے۔
ریحام رفیق
وائس اوور آرٹسٹ، اداکارہ اور ڈانسر ریحام رفیق بھی ان اداکاروں میں شامل تھیں جنہوں نے شریک سفر منتخب کر کے اپنی شادی کا اعلان کیا۔
مہرالنسا اقبال
پاکستانی اداکارہ مہرالنسا نے پاکستانی نژاد برطانوی شہری سے نکاح کیا، ان کے شوہر کا تعلق شوبز انڈسٹری سے نہیں ہے۔
انوشے اشرف
ہر دل عزیز پاکستانی شوبز سیلبرٹی انوشے اشرف نے بھی پاکستانی نژاد برطانوی شہری شاہاب رضا نامی شخص سے شادی کی۔
انوشے اشرف کی شادی کی پرتعیش تقاریب ترکیہ میں منعقد ہوئیں۔
تزئین حسین
لیجنڈری اداکار طلعت حسین کی صاحبزادی تزئین حسین نے عامر سیدین کے ساتھ دوسری شادی کی جس پر مداحوں نے اُن کیلیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
تزئین حسین کے پہلے شوہر کینسر سے جنگ میں زندگی کی بازی ہار گئے تھے جس کے بعد رواں سال میں انہوں نے ایک بار پھر اپنا ازدواجی سفر شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔
ربیکا خان اور حسین ترین
معروف پاکستانی کامیڈین کاشف خان کی بیٹی اور معروف ٹک ٹاکر ربیکا خان نے کانٹینٹ کریئٹر حسین ترین کو جیون ساتھی منتخب کیا۔
ان کی شادی کی تقاریب طویل عرصے تک جاری رہیں اور پھر وہ بالاخر شادی کے بندھن میں بند گئے۔
آئمہ بیگ
نوجوانوں میں مقبول پاکستانی گلوکارہ آئمہ بیگ بھی شادی کلب میں شامل ہوئیں اور انہوں نے راستہ کے بانی زین احمد کو اپنا شریک سفر بنایا۔
گلوکارہ کی نکاح کی تقریب کینیڈا میں منعقد ہوئی جس کی تصاویر سامنے آنے پر مداحوں نے انہیں مبارک باد دی تھی۔
حسن رحیم
معروف پاکستانی گلوکار حسن رحیم نے بھی ازدواجی سفر شروع کیا اور انہیں سادگی کی وجہ سے سال کا سب سے پیارا دلہا قرار دیا گیا۔
اُن کی شادی کی تقریب پرتعیش تھی تاہم انہوں نے اپنی گلگتی ثقافت کو اس میں زندہ رکھا اور ثقافتی رقص بھی کر کے خوب انجوائے کیا۔
ڈاکٹر نبیہا اور حارث کھوکھر
معروف سوشل میڈیا انفلوئنسر اور ماہر نفسیات ڈاکٹر نبیہا نے اپنے دیرینہ دوست و میڈیا پرسن حارث کھوکھر کو جیون ساتھی منتخب کیا، ان کا نکاح کی تقریب معروف مبلغ طارق جمیل نے پڑھایا تھا۔
اس شادی کے بعد ڈاکٹر نبیہا اپنے بیانات کی وجہ سے تنازعات کا شکار بھی ہوئیں تاہم وقت کے ساتھ ان معاملات کی گرد بیٹھ گئی۔
حنا نیازی
نجی ٹی وی کی اینکر پرسن حنا نیازی نے اپنی نئی زندگی کی شروعات کیں اور ہمیشہ ساتھ دینے کا عہد کیا۔
رابی پیر زادہ
اسلام کی وجہ سے اداکاری اور گلوکاری کو خیرباد کہنے والی رابی ییرزادہ بھی نکاح کے بندھن میں بندھ گئیں تاہم اُن کے خاوند کے حوالے سے زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آسکیں۔
خاقان شاہنواز اور سبینا سید
اداکار خاقان شاہنواز اور سبینا سید نے بھی اپنے نئے سفر کا آغاز کیا تاہم دونوں نے منگنی کی ہے۔