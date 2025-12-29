میونسپل کمشنر کی ساکھ خراب کرنے کیلیے بیرون ملک روانگی سے روکنے کی خبریں چلائی گئیں، میئر کراچی

سب نے روکنے کی خبریں چلائیں مگر روانگی پر کسی نے کوئی خبر نہیں چلائی، مرتضیٰ وہاب

میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ میونسپل کمشنر افضال زیدی کو بیرون ملک جانے سے روکا گیا تو خبریں شائع ہوئیں مگر وہ روانہ ہوگئے تو کسی نے کوئی خبر شائع نہیں کی۔

اپنے ایک بیان میں میئر کراچی نے کہا کہ میونسپل کمشنر افضال زیدی کو ائیر پورٹ پر بیرون ملک جانے سے روکنے کی خبر شائع کی گئی لیکن وہ بعد میں چلے گئے اس کی کوئی خبر شائع نہیں ہوئی۔

انہوں نے کہا کہ ایک عزت دار شخص کی ساکھ خراب کرنے کیلئے منفی خبر شائع کردی گئی۔

پریس کانفرنس کے موقع پر صحافیوں کے سوال کے جوابات دیتے ہوئے مرتضی وہاب نے کہا کہ افضا ل زیدی کو جہاں جانا تھا وہ وہاں چلے گئے اور وہ واپس بھی آجائیں گ۔

،میئر کراچی نے پیپلز پارٹی کی رہنماء نجمی عالم کی جانب سے میونسپل کمشنر افضال زیدی پر لگائے گئے سنگین الزامات پر کہا کہ آئی لو نجمی بھائی۔ انہوں نے نجمی عالم کے بیان پر مزید کہا کہ بیان دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
