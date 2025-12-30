سابق پاکستانی کرکٹر عماد وسیم کی جانب سے طلاق کے اعلان کے بعد ثانیہ اشفاق نے بھی اپنا ردعمل دیا اور اب عماد وسیم کی مبینہ گرل فرینڈ نائلہ راجہ کا بیان سامنے آیا ہے جس نے نیا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔
ڈیجیٹل کریئیٹر اور وکیل نائلہ راجہ نے سابق پاکستانی کرکٹر عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ ثانیہ اشفاق کے بارے میں سخت ردعمل دیا ہے جس کے بعد سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے نائلہ راجہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جانے لگا۔
نائلہ راجہ نے جولائی 2025 میں سوشل میڈیا پر اس وقت شہرت حاصل کی جب کئی صارفین نے عماد وسیم اور نائلہ راجہ کو ایک ساتھ دیکھا تھا جبکہ اُس وقت ثانیہ اشفاق ان کے تیسرے بچے کی امید سے تھیں۔ اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر مختلف تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہوگئی تھیں۔
اب عماد وسیم اور ثانیہ اشفاق کے طلاق کے اعلان کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے ایک بار پھر نائلہ راجہ کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ بہت سے لوگوں نے انسٹاگرام پر اپنے تبصروں میں نائلہ سے مطالبہ کیا کہ وہ واضح طور پر بتائیں کہ یہ سب الزامات غلط ہیں یا ثبوت پیش کریں۔
ان تبصروں کے جواب میں نائلہ راجہ نے ایک طویل پیغام لکھا جس میں انہوں نے ثانیہ اشفاق کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شخص واقعی ثبوت رکھتا ہے تو اسے مناسب قانونی محکموں میں پیش کرنا چاہیے۔ نائلہ نے وضاحت کی کہ بدنامی صرف جھوٹے اور نقصان پہنچانے والے دعوؤں پر لاگو ہوتی ہے اور اگر کوئی اصل ثبوت پیش کرنا چاہتا ہے تو کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا۔ انہوں نے لوگوں کو الزام تراشی میں مشغول ہونے کے بجائے قانونی راستہ اختیار کرنے کا کہا۔
تاہم نائلہ کے اس ردعمل پر سوشل میڈیا صارفین نے نیا ہنگامہ کھڑا کر دیا، کئی لوگوں نے نائلہ کو گھر توڑنے والی یا جھوٹا قرار دیتے ہوئے کڑی تنقید کی۔ ایک صارف نے لکھا کہ ایسا کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ سب کچھ کر کے بھی ہم تو اینوسینٹ ہیں۔
ایک اور صارف نے کہا کہ ثانیہ اشفاق نے نائلہ کا نام تک نہیں لیا، اس کے باوجود وہ خود کو ملوث ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جبکہ کچھ نے کہا کہ نائلہ کے اس طرح کے ردعمل سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ مجرم ہے۔