پاکستان نے اسرائیل کے صومالی لینڈ تسلیم کرنے کے اعلان کو مسترد کر دیا۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں پاکستان کے نائب مندوب عثمان جدون نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اسرائیل کے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے اعلان کو مسترد کرتا ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان صومالیہ کی علاقائی سالمیت کا مکمل حامی ہے اور اس کی حمایت میں عالمی قوانین کے مطابق موقف اختیار کرے گا۔ پاکستانی نائب مندوب عثمان جدون نے سلامتی کونسل کو آگاہ کیاکہ اسرائیل غزہ سے فلسطینیوں کو دربدر کرکے صومالی لینڈ بھیجنا چاہتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ صومالی حکومت ملکی استحکام کے اقدامات کررہی ہے لیکن اسرائیلی رویہ غیر ذمہ دارنہ اور خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش ہے، یہ اقدام بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔
نائب مندوب عثمان جدون نے فلسطینی عوام کی بے دخلی کی کوششوں کو بھی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کی بے دخلی عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہوگی۔
انہوں نے زور دیا کہ پاکستان ہر صورت فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت کرتا رہے گا اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر اس معاملے کی پیروی جاری رکھے گا۔
واضح رہے کہ اسرائیل نئے مسلم ملک ’صومالی لینڈ‘ کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے جبکہ صومالی لینڈ کو ابھی تک کسی بھی ملک نے تسلیم نہیں کیا، تمام مسلم ممالک نے اسرائیلی اقدام کو مسترد کرتے ہوئے اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔