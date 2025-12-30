روسی صدر پیوٹن کی رہائش گاہ پر ڈرون حملے کی کوشش، یوکرین نے تردید کردی

روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ اس طرح کی کارروائیاں ریاستی دہشت گردی کے مترادف ہیں اور ان کا جواب ضرور دیا جائے گا

ویب ڈیسک December 30, 2025
روس نے الزام عائد کیا ہے کہ یوکرین نے صدر ولادیمیر پیوٹن کی رہائش گاہ پر ڈرون حملے کی کوشش کی، جس کے باعث یوکرین جنگ کے خاتمے سے متعلق امن مذاکرات کو شدید دھچکا لگا ہے۔ تاہم یوکرین نے اس الزام کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔

روسی حکومت کے مطابق یوکرین نے 28 اور 29 دسمبر کی درمیانی شب شمالی روس کے نووگوروڈ علاقے میں پیوٹن کی رہائش گاہ کو نشانہ بنانے کے لیے 91 طویل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرونز استعمال کیے، جنہیں روسی فضائی دفاعی نظام نے تباہ کر دیا۔ روس کا کہنا ہے کہ حملے میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔

روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا کہ اس طرح کی کارروائیاں ریاستی دہشت گردی کے مترادف ہیں اور ان کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ روسی افواج جوابی کارروائی کے لیے اہداف کا انتخاب کر چکی ہیں، تاہم روس مذاکراتی عمل سے دستبردار نہیں ہوگا بلکہ اپنے مؤقف پر نظرثانی کر رہا ہے۔

دوسری جانب یوکرینی صدر ولودومیر زیلنسکی نے ان الزامات کو روس کی جانب سے گھڑا گیا پروپیگنڈا قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ روس ان الزامات کے ذریعے کیف پر حملوں کے لیے جواز پیدا کرنا چاہتا ہے اور امریکا کے ساتھ جاری امن مذاکرات کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔

Express News

یوکرینی صدر نے ٹرمپ سے 50 برس کی امریکی سیکیورٹی گارنٹی مانگ لی

Express News

زیلنسکی ٹرمپ ملاقات سے قبل یوکرین پر روسی میزائیلوں کی بارش، کیف لرز اٹھا

Express News

صدر ٹرمپ نے روس اور یوکرین مذاکرات آخری مراحل میں داخل ہونے کا دعویٰ کر دیا

زیلنسکی کے مطابق ان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے حالیہ ملاقات میں جنگ کے خاتمے کے لیے پیش رفت ہوئی ہے، مگر روس اس پیش رفت سے ناخوش ہے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ روس دارالحکومت کیف اور سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔

ادھر صدر پیوٹن نے اپنی فوج کو ہدایت دی ہے کہ یوکرین کے زاپوریزیا علاقے پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کی کارروائیاں تیز کی جائیں۔ روس پہلے ہی اس علاقے کے تقریباً 75 فیصد حصے پر قابض ہے۔

یوکرین کا کہنا ہے کہ امن معاہدے میں دو بڑے معاملات ابھی حل طلب ہیں، جن میں زاپوریزیا نیوکلیئر پاور پلانٹ کا کنٹرول اور ڈونباس خطے کا مستقبل شامل ہے۔ روس اس وقت یوکرین کے تقریباً پانچویں حصے پر قابض ہے، جس میں کریمیا بھی شامل ہے۔
