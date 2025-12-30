بچوں کا اسکرین ٹائم کس طرح متوازن اور کنٹرول رکھیں؟ جانیے آسان طریقے!

کیا آپ کے گھر میں بھی بچے بیشتر وقت اسکرین کے سامنے گزارتے ہیں؟ آئیے اسے کنٹرول اور متوازن رکھنے کا طریقہ جانتے ہیں۔
آج کے دور میں اسمارٹ فون بچوں کی زندگی کا لازمی حصہ بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پڑھائی، تفریح اور رابطوں کا بھی اہم ترین ذریعہ ہے لیکن اسمارٹ فون کا غیر متوازن استعمال بچوں کی ذہنی، جسمانی اور سماجی نشوونما پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔
ماہرین تعلیم و نفسیات کا کہنا ہے کہ والدین کی ذمے داری ہے کہ وہ بچوں کے اسکرین ٹائم کو مؤثر اور متوازن طریقے سے منظم کریں تاکہ ٹیکنالوجی کا فائدہ زیادہ ہو اور نقصان نہ ہو۔
اس سلسلے میں سب سے پہلا اور بنیادی طریقہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے واضح اصول مقرر کیے جائیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ یہ طے کریں کہ دن میں کتنے گھنٹے اسمارٹ فون استعمال ہو سکتا ہے اور کون سی سرگرمیوں کے لیے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بچوں کے لیے ایک شیڈول بنانا، جس میں پڑھائی، کھیل اور آرام کے اوقات بھی شامل ہوں، اسمارٹ فون کے استعمال کو محدود اور معقول بناتا ہے۔
دوسرا طریقہ والدین کے لیے مثال بننا ہے۔ بچے والدین کے رویے کو غور سے دیکھتے ہیں، اس لیے اگر والدین خود فون کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو بچے بھی اسی عادت کو اپنائیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خاندان میں فون اور اسکرین کی صحت مند حدود قائم کرنا بچوں میں بھی وہی رویہ پیدا کرتا ہے۔
تیسرا طریقہ بچوں کے ساتھ متبادل سرگرمیوں کا تعارف ہے۔ کھیل، کتابیں، فنونِ لطیفہ اور بیرونی سرگرمیاں بچوں کی توجہ اسکرین سے ہٹا کر دیگر مثبت مشغلے پیدا کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ مشترکہ فیملی سرگرمیاں، جیسے بورڈ گیمز، پکنک یا سیر، بچوں میں تعلق اور تفریح کے لیے اسمارٹ فون کا انحصار کم کرتے ہیں۔
چوتھا اصول گفتگو اور آگاہی ہے۔ بچوں کو یہ سمجھانا بھی ضروری ہے کہ اسمارٹ فون کے غیر مناسب استعمال کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، جیسے نیند کی کمی، آنکھوں کی تھکن یا سماجی رویوں پر اثر۔ ماہرین نفسیات کے مطابق جب بچے اس چیز کی اہمیت سمجھتے ہیں تو وہ خود اپنی حدود قائم کرنے کی طرف راغب ہوتے ہیں۔
پانچواں طریقہ والدین کے لیے تکنیکی حل ہیں۔ اسکرین ٹائم ایپس، پیرنٹل کنٹرول اور بلاک لسٹ فیچرز بچوں کے موبائل استعمال کو مؤثر طریقے سے منظم کرتے ہیں۔ یہ آلات بچوں کو ضروری وقت پر فون استعمال کرنے اور غیر ضروری مواد سے بچنے میں مدد دیتے ہیں۔
اسی طرح مستقل مزاجی اور پیار پر مبنی نگرانی بہت زیادہ اہم ہے۔ بچوں کی نگرانی میں سختی کے ساتھ ساتھ محبت اور رہنمائی بھی شامل ہونی چاہیے تاکہ وہ سمجھیں کہ حد مقرر کرنا والدین کا فرض ہے نہ کہ سزا۔ اس طریقے سے بچے ذمہ داری سیکھتے ہیں اور فون کے استعمال کو متوازن رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔