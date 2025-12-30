بچوں کا اسکرین ٹائم کس طرح متوازن اور کنٹرول رکھیں؟ جانیے آسان طریقے!

بچوں کی نگرانی میں سختی کے ساتھ ساتھ محبت اور رہنمائی بھی شامل ہونی چاہیے

ویب ڈیسک December 30, 2025
facebook whatsup

کیا آپ کے گھر میں بھی بچے بیشتر وقت اسکرین کے سامنے گزارتے ہیں؟ آئیے اسے کنٹرول اور متوازن رکھنے کا طریقہ جانتے ہیں۔

آج کے دور میں اسمارٹ فون بچوں کی زندگی کا لازمی حصہ بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پڑھائی، تفریح اور رابطوں کا بھی اہم ترین ذریعہ ہے لیکن اسمارٹ فون کا غیر متوازن استعمال بچوں کی ذہنی، جسمانی اور سماجی نشوونما پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔

ماہرین تعلیم و نفسیات کا کہنا  ہے کہ والدین کی ذمے داری ہے کہ وہ بچوں کے اسکرین ٹائم کو مؤثر اور متوازن طریقے سے منظم کریں تاکہ ٹیکنالوجی کا فائدہ زیادہ ہو اور نقصان نہ ہو۔

اس سلسلے میں سب سے پہلا اور بنیادی طریقہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے واضح اصول مقرر کیے جائیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ یہ طے کریں کہ دن میں کتنے گھنٹے اسمارٹ فون استعمال ہو سکتا ہے اور کون سی سرگرمیوں کے لیے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بچوں کے لیے ایک شیڈول بنانا، جس میں پڑھائی، کھیل اور آرام کے اوقات بھی شامل ہوں، اسمارٹ فون کے استعمال کو محدود اور معقول بناتا ہے۔

دوسرا طریقہ والدین کے لیے مثال بننا ہے۔ بچے والدین کے رویے کو غور سے دیکھتے ہیں، اس لیے اگر والدین خود فون کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو بچے بھی اسی عادت کو اپنائیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خاندان میں فون اور اسکرین کی صحت مند حدود قائم کرنا بچوں میں بھی وہی رویہ پیدا کرتا ہے۔

تیسرا طریقہ بچوں کے ساتھ متبادل سرگرمیوں کا تعارف ہے۔ کھیل، کتابیں، فنونِ لطیفہ اور بیرونی سرگرمیاں بچوں کی توجہ اسکرین سے ہٹا کر دیگر مثبت مشغلے پیدا کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ مشترکہ فیملی سرگرمیاں، جیسے بورڈ گیمز، پکنک یا سیر، بچوں میں تعلق اور تفریح کے لیے اسمارٹ فون کا انحصار کم کرتے ہیں۔

چوتھا اصول گفتگو اور آگاہی ہے۔ بچوں کو یہ سمجھانا بھی ضروری ہے کہ اسمارٹ فون کے غیر مناسب استعمال کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، جیسے نیند کی کمی، آنکھوں کی تھکن یا سماجی رویوں پر اثر۔ ماہرین نفسیات کے مطابق جب بچے اس چیز کی اہمیت سمجھتے ہیں تو وہ خود اپنی حدود قائم کرنے کی طرف راغب ہوتے ہیں۔

پانچواں طریقہ والدین کے لیے تکنیکی حل ہیں۔ اسکرین ٹائم ایپس، پیرنٹل کنٹرول اور بلاک لسٹ فیچرز بچوں کے موبائل استعمال کو مؤثر طریقے سے منظم کرتے ہیں۔ یہ آلات بچوں کو ضروری وقت پر فون استعمال کرنے اور غیر ضروری مواد سے بچنے میں مدد دیتے ہیں۔

اسی طرح مستقل مزاجی اور پیار پر مبنی نگرانی بہت زیادہ اہم ہے۔ بچوں کی نگرانی میں سختی کے ساتھ ساتھ محبت اور رہنمائی بھی شامل ہونی چاہیے تاکہ وہ سمجھیں کہ حد مقرر کرنا والدین کا فرض ہے نہ کہ سزا۔ اس طریقے سے بچے ذمہ داری سیکھتے ہیں اور فون کے استعمال کو متوازن رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

طلاق کے بعد نیا ہنگامہ، عماد وسیم کی مبینہ گرل فرینڈ نائلہ راجہ کا بیان سامنے آ گیا

طلاق کے بعد نیا ہنگامہ، عماد وسیم کی مبینہ گرل فرینڈ نائلہ راجہ کا بیان سامنے آ گیا

 Dec 30, 2025 05:42 AM |
کراچی کی عدالت میں رجب بٹ پر تشدد: ’یہ صرف ٹریلر تھا‘

کراچی کی عدالت میں رجب بٹ پر تشدد: ’یہ صرف ٹریلر تھا‘

 Dec 29, 2025 11:30 PM |
بھارت کی خوبرو اداکارہ نے خودکشی کرلی؛ چونکا دینے والی وجہ سامنے آگئی

بھارت کی خوبرو اداکارہ نے خودکشی کرلی؛ چونکا دینے والی وجہ سامنے آگئی

 Dec 29, 2025 10:25 PM |

متعلقہ

Express News

مصروف زندگی میں رشتوں کو کس طرح مضبوطی سے باندھے رکھیں؟

Express News

بچوں کو رونے دیں......!

Express News

تمام مشاغل ایک طرف، یہ واحد مشغلہ آپ کو ذہین ترین بنا سکتا ہے

Express News

وقت ضائع کرنا بند کریں، مگر کیسے؟

Express News

سردیوں میں ہڈیوں کے جوڑ تیزی سے کمزور کیوں ہوجاتے ہیں؟ احتیاطی تدابیر جانیے

Express News

وزن کم کرنے والے انجیکشنز کا بڑھتا استعمال: ماہرین نے خبردار کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو