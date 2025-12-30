چلتی ٹرین پر پتھر لگنے سے ٹرین انچارج شدید زخمی

چلتی ٹرین پر پتھر لگنا گولی جیسا اثر رکھتا ہے، ریلوے حکام کی مجرمانہ فعل سے باز رہنے کی اپیل

ویب ڈیسک December 30, 2025
facebook whatsup

اسلام آباد کے مدینۃ الحجاج اسٹیشن کے قریب چلتی ٹرین پر پتھر لگنے سے ٹرین انچارج حامد محمود شدید زخمی ہوگئے۔

ریلوے حکام کے مطابق واقعہ اسلام آباد کے قریب چلتی ٹرین میں ہوا، عوام سے اپیل ہے اس مجرمانہ فعل سے باز رہیں۔

حامد محمود انچارج گارڈ ہزارہ ایکسپریس حویلیاں سے راولپنڈی بطور انچارج گارڈ ورکنگ کر رہے تھے۔

آوارہ عناصر ٹرینوں پر پتھراؤ کر کے مسافروں اور عملے کی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ چلتی ٹرین پر پتھر لگنا گولی جیسا اثر رکھتا ہے، انسانی جانوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔

عوام سے اپیل ہے کے ٹرینوں پر پتھر پھینکنے والوں کے خلاف تعاون کریں اور اطلاع دیں۔

ریلوے حکام کے مطابق ریلوے املاک کو نقصان پہنچانا قانوناً جرم ہے، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ضروری ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

طلاق کے بعد نیا ہنگامہ، عماد وسیم کی مبینہ گرل فرینڈ نائلہ راجہ کا بیان سامنے آ گیا

طلاق کے بعد نیا ہنگامہ، عماد وسیم کی مبینہ گرل فرینڈ نائلہ راجہ کا بیان سامنے آ گیا

 Dec 30, 2025 05:42 AM |
کراچی کی عدالت میں رجب بٹ پر تشدد: ’یہ صرف ٹریلر تھا‘

کراچی کی عدالت میں رجب بٹ پر تشدد: ’یہ صرف ٹریلر تھا‘

 Dec 29, 2025 11:30 PM |
بھارت کی خوبرو اداکارہ نے خودکشی کرلی؛ چونکا دینے والی وجہ سامنے آگئی

بھارت کی خوبرو اداکارہ نے خودکشی کرلی؛ چونکا دینے والی وجہ سامنے آگئی

 Dec 29, 2025 10:25 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی کی عدالت میں رجب بٹ پر تشدد: ’یہ صرف ٹریلر تھا‘

Express News

خیبرپختونخوا کابینہ نے تکافل کمپنیوں کے قیام کی منظوری دے دی

Express News

پاکستان میں کرپٹو کرنسی کو کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں، پشاور ہائیکورٹ کا تحریری فیصلہ

Express News

سپر فلو پھیلنے لگا، راولپنڈی میں چار کیسز رپورٹ

Express News

اسحاق ڈار سے چین کے سفیر کی ملاقات، چینی مفادات پر ایک بار پھر حمایت کا اعادہ

Express News

راولپنڈی میں دفعہ 144 کے نفاذ میں یکم جنوری تک توسیع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو