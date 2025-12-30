شفقت امانت علی اور ریشم کے نئے گانے میں بولڈ رومانوی مناظر پر صارفین آگ بگولہ

گیت 31 دسمبر کو ریلیز کیا جائے گا، جس کا ٹیزر ریشم نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا

ویب ڈیسک December 30, 2025
شفقت امانت علی پاکستان کے نامور کلاسیکل، غزل اور پلے بیک گلوکار ہیں، ان کی آواز کو نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت میں بھی خوب سراہا گیا۔

انہوں نے متھوا، کھماج، اکھیاں، جیا نہ جائے اور تیری جھکی نظر جیسے مقبول گیتوں کے ذریعے بے پناہ شہرت حاصل کی۔

حال ہی میں برائیڈل کاؤچر ویک میں ان کی پرفارمنس کو بھی مداحوں کی جانب سے بھرپور داد ملی، جہاں انہوں نے اپنا گیت ’آنکھوں کے ساگر‘ پیش کیا۔

شفقت امانت علی اب ملکہ ترنم نور جہاں کی مشہور غزل ’پہلی سی محبت‘ کا کور ورژن جلد ریلیز کرنے جا رہے ہیں۔

اس رومانوی گیت کی ویڈیو میں معروف پاکستانی فلم اسٹار ریشم اور شفقت امانت علی مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔

تاہم، گلوکار کو اس ویڈیو میں بطور ہیرو رومانوی کردار ادا کرنے پر شدید عوامی تنقید کا سامنا ہے۔

کئی مداحوں کا کہنا ہے کہ انہیں یہ کردار کسی اداکار کو دینا چاہیے تھا۔ بعض نے ویڈیو کو نامناسب اور مایوس کن قرار دیا، جبکہ کچھ صارفین نے عمر کا حوالہ دیتے ہوئے طنزیہ تبصرے بھی کیے۔

اس کے باوجود گیت کو موسیقی کے اعتبار سے خوب سراہا جا رہا ہے۔
