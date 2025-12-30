کراچی میں صنعتی علاقوں کی ترقی کیلیے 2.9 ارب روپے کی منظوری

شہر کے تمام صنعتی علاقوں کی سڑکوں اور نکاسی آب کے نظام کی مرمت کی جائے گی، وزیراعلیٰ سندھ

ویب ڈیسک December 30, 2025
فائل فوٹو
کراچی:

سندھ کابینہ نے کراچی میں صنعتی علاقوں کی ترقی کے لیے 2.9 ارب روپے کی منظوری دے دی۔

صوبائی کابینہ کے اجلاس میں وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ شہر کے تمام صنعتی علاقوں کی سڑکوں اور نکاسی آب کے نظام کی مرمت کی جائے گی، سندھ حکومت صنعتی ترقی کے لیے پُرعزم ہے۔

انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت صوبے کے دیگر انڈسٹریل اسٹیٹس کے لیے الگ پیکیج کا اعلان کرے گی، صوبے کے دیگر شہروں کی صنعتی اسٹیٹس کی ترقی کے لیے انڈسٹریز ڈپارٹمینٹ کام کر رہا ہے، جیسے ہی ترقیاتی منصوبہ تیار ہو جائے گا، پیکیج کا اعلان کر دیا جائے گا۔

وزیراعلیٰ سندھ نے کہا کہ 23 اضلاع میں عوامی کچہریاں منعقد کی گئی تھیں۔ عوامی کچہریوں میں امن و امان، پولیس، صحت کی سہولیات، بلدیاتی خدمات، واٹر سپلائی (پی ایچ ای)، سڑکوں، آبپاشی اور تعلیم سے متعلق شکایات موصول ہوئیں۔

وزیراعلیٰ سندھ نے تمام محکموں کو ہدایت دی کہ وہ عوامی شکایات کا ازالہ کر کے اس کی رپورٹ پیش کریں۔ انہوں نے حکم دیا کہ جنوری کے دوسرے ہفتے سے دوبارہ عوامی کچہریاں شروع کی جائیں گی۔

وزیراعلیٰ سندھ نے وارننگ دی کہ اگر ان شکایات کا ازالہ نہ ہوا تو متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔
