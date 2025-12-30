دیر کے شہری علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری، سردی بڑھ گئی

آج سے 2 جنوری تک بالائی علاقوں میں بارش اور برفباری کی پیشگوئی ہے

ویب ڈیسک December 30, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
پشاور:

مغربی سسٹم کے زیر اثر خیبر پختونخوا کے ضلع دیر بالا اور دیر لوئر کے شہری علاقوں میں بارش جبکہ پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ شروع ہوگیا۔

وادی کمراٹ، جہاز بانڈہ، باڈگوائی، لواری ٹنل، کلپانی، شاہی اور بن شاہی پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔

بارش اور برفباری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوگیا، بارش و برف باری شروع ہوتے ہی شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔

برف باری شروع ہوتے ہی سیاحوں نے موسم کا لطف اٹھانے کے لیے سیاحتی مقامات کا رخ کر لیا۔ بارش و برف باری کے ساتھ ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بارش و برفباری کا امکان

Express News

محکمہ موسمیات کی آج سے 2 جنوری تک پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی

Express News

کراچی والے ہو جائیں تیار! محکمہ موسمیات نے بارش کی پیش گوئی کر دی

دوسری جانب، پی ڈی ایم اے پنجاب کے مطابق صوبے کے بالائی علاقوں میں بارش اور برفباری کی پیشگوئی ہے، 2 جنوری تک پنجاب کے پہاڑی علاقوں میں بارش اور برفباری کے امکانات ہیں۔ راولپنڈی، مری، گلیات، پوٹھوہار ریجن میں بارش اور برفباری کا امکان ہے۔

پی ڈی ایم اے پنجاب کے مطابق 31 دسمبر سے یکم جنوری کے دوران لاہور، شیخوپورہ، سرگودھا، خوشاب، فیصل آباد ، حافظ آباد، گجرانوالہ، منڈی بہاوالدین، گجرات، سیالکوٹ، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی ہلکی بارش کا امکان ہے۔

بارشوں کے باعث دھند و سموگ کی صورتحال میں کمی واقع ہوگی۔ پی ڈی ایم اے کنٹرول روم میں صورتحال کی مانیٹرنگ 24/7 جاری ہے۔ شہری خراب موسم کی صورتحال میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عامر خان نے مجھے دھوکہ دے کر فلم ’تارے زمین پر‘ میں مرکزی کردار حاصل کیا، اکشے کھنہ

عامر خان نے مجھے دھوکہ دے کر فلم ’تارے زمین پر‘ میں مرکزی کردار حاصل کیا، اکشے کھنہ

 Dec 30, 2025 12:45 PM |
شفقت امانت علی اور ریشم کے نئے گانے میں بولڈ رومانوی مناظر پر صارفین آگ بگولہ

شفقت امانت علی اور ریشم کے نئے گانے میں بولڈ رومانوی مناظر پر صارفین آگ بگولہ

 Dec 30, 2025 11:25 AM |
طلاق کے بعد نیا ہنگامہ، عماد وسیم کی مبینہ گرل فرینڈ نائلہ راجہ کا بیان سامنے آ گیا

طلاق کے بعد نیا ہنگامہ، عماد وسیم کی مبینہ گرل فرینڈ نائلہ راجہ کا بیان سامنے آ گیا

 Dec 30, 2025 05:42 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی کی عدالت میں رجب بٹ پر تشدد: ’یہ صرف ٹریلر تھا‘

Express News

خیبرپختونخوا کابینہ نے تکافل کمپنیوں کے قیام کی منظوری دے دی

Express News

پاکستان میں کرپٹو کرنسی کو کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں، پشاور ہائیکورٹ کا تحریری فیصلہ

Express News

سپر فلو پھیلنے لگا، راولپنڈی میں چار کیسز رپورٹ

Express News

اسحاق ڈار سے چین کے سفیر کی ملاقات، چینی مفادات پر ایک بار پھر حمایت کا اعادہ

Express News

راولپنڈی میں دفعہ 144 کے نفاذ میں یکم جنوری تک توسیع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو