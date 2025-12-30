پشاور سے کراچی جانے والی رحمان بابا ایکسپریس دو حصوں میں تقسیم

باندھی ریلوے اسٹیشن پر ٹرین حادثے سے بال بال بچ گئی

ویب ڈیسک December 30, 2025
پشاور سے کراچی جانے والی رحمان بابا ایکسپریس باندھی ریلوے اسٹیشن پر حادثے سے بال بال بچ گئی۔

تفصیلات کے مطابق ٹرین کو آپس میں جوڑنے والے کلپنگ کھل گئے جس کے باعث ٹرین دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔

ٹرین کے دو حصوں میں تقسیم ہونے پر مسافروں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا، خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔

اسٹیشن ماسٹر شہزاد عمرانی کے مطابق ٹرین میں معمولی خرابی ہوئی ہے، پریشر پائپ نکل جانے سے ٹرین میں خرابی ہوئی۔

ریلوے انتظامیہ اور عملہ مرمتی کام میں مصروف ہے، کچھ دیر میں ٹرین کو منزل کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔
