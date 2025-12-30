اتر پردیش کے رام پور نینیتال نیشنل ہائی وے پر ایک دل دہلا دینے والا حادثہ پیش آیا، جس میں ایک شخص موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا۔
یہ خوفناک واقعہ سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔
پولیس کے مطابق حادثہ گنج کوتوالی کے علاقے میں پہاڑی گیٹ کے قریب پیش آیا، جہاں بھوسے سے بھرا ایک ٹرک بے قابو ہو کر سڑک پر چلتی مہندرا بولیرو گاڑی پر الٹ گیا۔
ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹرک پہلے بولیرو کے پیچھے سے ریورس میں آتا ہے اور پھر اچانک الٹ کر پوری گاڑی کو کچل دیتا ہے۔
حادثے میں بولیرو کے ڈرائیور فراست موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ان کی لاش ٹرک کے نیچے بری طرح پھنس گئی تھی، جسے کرین اور جے سی بی مشین کی مدد سے کافی دیر بعد نکالا جا سکا۔ بعد ازاں لاش کو ضلعی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں پوسٹ مارٹم کے بعد ورثا کے حوالے کر دی گئی۔
سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ودیا ساگر مشرا نے بتایا کہ حادثے کی تحقیقات جاری ہیں اور ابتدائی طور پر خدشہ ہے کہ ٹرک یا تو اوورلوڈ تھا یا تیز رفتاری کے باعث موڑ پر بے قابو ہو گیا۔ حادثے کے بعد ہائی وے پر ٹریفک کئی گھنٹوں تک متاثر رہی۔
پولیس اور عوامی حلقوں کی جانب سے اس حادثے کے بعد ہائی وے پر بہتر نگرانی، واضح سائن بورڈز، رفتار کی حد پر سختی سے عمل اور کمرشل گاڑیوں کے لیے سخت چیکنگ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔