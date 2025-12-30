چند سیکنڈ میں سب کچھ ختم! ہولناک سڑک حادثے کی وائرل ویڈیو نے سب کو ہلا دیا

یہ خوفناک واقعہ سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے

ویب ڈیسک December 30, 2025
facebook whatsup

اتر پردیش کے رام پور نینیتال نیشنل ہائی وے پر ایک دل دہلا دینے والا حادثہ پیش آیا، جس میں ایک شخص موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا۔

یہ خوفناک واقعہ سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔

پولیس کے مطابق حادثہ گنج کوتوالی کے علاقے میں پہاڑی گیٹ کے قریب پیش آیا، جہاں بھوسے سے بھرا ایک ٹرک بے قابو ہو کر سڑک پر چلتی مہندرا بولیرو گاڑی پر الٹ گیا۔

ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹرک پہلے بولیرو کے پیچھے سے ریورس میں آتا ہے اور پھر اچانک الٹ کر پوری گاڑی کو کچل دیتا ہے۔

حادثے میں بولیرو کے ڈرائیور فراست موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ان کی لاش ٹرک کے نیچے بری طرح پھنس گئی تھی، جسے کرین اور جے سی بی مشین کی مدد سے کافی دیر بعد نکالا جا سکا۔ بعد ازاں لاش کو ضلعی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں پوسٹ مارٹم کے بعد ورثا کے حوالے کر دی گئی۔

سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ودیا ساگر مشرا نے بتایا کہ حادثے کی تحقیقات جاری ہیں اور ابتدائی طور پر خدشہ ہے کہ ٹرک یا تو اوورلوڈ تھا یا تیز رفتاری کے باعث موڑ پر بے قابو ہو گیا۔ حادثے کے بعد ہائی وے پر ٹریفک کئی گھنٹوں تک متاثر رہی۔

پولیس اور عوامی حلقوں کی جانب سے اس حادثے کے بعد ہائی وے پر بہتر نگرانی، واضح سائن بورڈز، رفتار کی حد پر سختی سے عمل اور کمرشل گاڑیوں کے لیے سخت چیکنگ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عامر خان نے مجھے دھوکہ دے کر فلم ’تارے زمین پر‘ میں مرکزی کردار حاصل کیا، اکشے کھنہ

عامر خان نے مجھے دھوکہ دے کر فلم ’تارے زمین پر‘ میں مرکزی کردار حاصل کیا، اکشے کھنہ

 Dec 30, 2025 12:45 PM |
شفقت امانت علی اور ریشم کے نئے گانے میں بولڈ رومانوی مناظر پر صارفین آگ بگولہ

شفقت امانت علی اور ریشم کے نئے گانے میں بولڈ رومانوی مناظر پر صارفین آگ بگولہ

 Dec 30, 2025 11:25 AM |
طلاق کے بعد نیا ہنگامہ، عماد وسیم کی مبینہ گرل فرینڈ نائلہ راجہ کا بیان سامنے آ گیا

طلاق کے بعد نیا ہنگامہ، عماد وسیم کی مبینہ گرل فرینڈ نائلہ راجہ کا بیان سامنے آ گیا

 Dec 30, 2025 05:42 AM |

متعلقہ

Express News

مجرمانہ سرگرمیاں؛ سعودی عرب سے ہزاروں بھارتیوں کو ملک بدر کردیا گیا

Express News

نقاب میں توانا اور گرج دار آواز: اسرائیل کو ناکوں چنے چبوانے والے ابو عبیدہ کون ہیں؟

Express News

اسرائیلی فوج کی ابو عبیدہ کو شہید کرنے کی ویڈیو پھر سے وائرل

Express News

حماس نے القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ کی شہادت کی تصدیق کردی

Express News

آئندہ برس میگھن مارکل اور پرنس ہیری میں علیحدگی؛ ماہر نجومی کی پیشگوئی نے ہلچل مچا دی

Express News

عازمین حج و معتمرین ہوشیار رہیں؛ سعودی عرب نے عمرہ کمپنی پر پابندی عائد کردی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو