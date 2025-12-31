پیسوں کی پریشانی دل کی صحت کو خراب کر سکتی ہے

لمبے عرصے تک مالی طور پر فکرمند رہنے سے بلڈ پریشر مستقل بلند رہ سکتا ہے

December 31, 2025
پیسوں کی پریشانی دل کی صحت کو واقعی خراب کر سکتی ہے اور یہ بات سائنسی تحقیق سے بھی ثابت ہے۔

جب انسان مالی مسائل میں گھرا ہو تو جسم میں اسٹریس ہارمونز (جیسے کورٹی سول) بڑھ جاتے ہیں جو بلڈ پریشر بڑھاتے ہیں، دل کی دھڑکن بے ترتیب کر سکتے ہیں اور دل کی شریانوں پر دباؤ ڈالتے ہیں۔

لمبے عرصے تک مالی طور پر فکرمند رہنے سے بلڈ پریشر مستقل بلند رہ سکتا ہے، جو دل کے دورے اور فالج کا بڑا سبب ہے۔ مالی دباؤ میں لوگ اکثر نیند پوری نہیں لیتے، غیر متوازن غذا کھاتے ہیں، ورزش چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سب دل کے لیے نقصان دہ ہے۔

مزید برآں ڈپریشن اور اینگزائٹی (بے چینی) براہِ راست دل کی بیماریوں کے خطرات بڑھاتے ہیں۔
