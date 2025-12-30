ہیلتھ کیئر کا معاملہ نیشنل سیکیورٹی کا سنگین مسئلہ بن چکا ہے، مصطفیٰ کمال

وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہیلتھ کیئر کا معاملہ محض علاج تک محدود نہیں بلکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا سنگین مسئلہ بن چکا ہے۔
اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس اینڈ ون ہیلتھ اپروچ پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ انسان آخری سانس تک سیکھتا ہے اور ہمیں شعبۂ صحت کے مسائل کو سنجیدگی سے سمجھنا ہو گا۔
کووڈ کے دوران غیر معمولی دباؤ کے باعث امریکہ، چین اور بھارت جیسے ممالک کے ہیلتھ سسٹمز بھی ناکام ہوئے، کیونکہ ایسا بوجھ ترقی یافتہ ممالک کے اسپتال بھی برداشت نہیں کر سکتے۔
مصطفیٰ کمال نے واضح کیا کہ اگر ہیلتھ کیئر سسٹم کو درست نہ کیا گیا تو یہ معیشت، دفاع اور مجموعی نظام کو کھا جائے گا۔
وفاقی وزیر صحت نے کہا کہ ہمیں اچھا کہلوانے کا شوق چھوڑ کر اپنا فرض ادا کرنا ہو گا، کیونکہ اگر تنقید نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ کام نہیں ہو رہا۔
وفاقی وزیر نے پولیو اور اینٹی بائیوٹکس کے مضر اثرات سے متعلق عوامی شعور اجاگر کرنے اور اینٹی بائیوٹکس و ہیلتھ کیئر سسٹم کے حوالے سے مؤثر مہم شروع کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔