ہیلتھ کیئر کا معاملہ نیشنل سیکیورٹی کا سنگین مسئلہ بن چکا ہے، مصطفیٰ کمال

ہمیں اچھا کہلوانے کا شوق چھوڑ کر اپنا فرض ادا کرنا ہو گا، وفاقی وزیر صحت

ویب ڈیسک December 30, 2025
facebook whatsup

وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہیلتھ کیئر کا معاملہ محض علاج تک محدود نہیں بلکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا سنگین مسئلہ بن چکا ہے۔

اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس اینڈ ون ہیلتھ اپروچ پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ انسان آخری سانس تک سیکھتا ہے اور ہمیں شعبۂ صحت کے مسائل کو سنجیدگی سے سمجھنا ہو گا۔

کووڈ کے دوران غیر معمولی دباؤ کے باعث امریکہ، چین اور بھارت جیسے ممالک کے ہیلتھ سسٹمز بھی ناکام ہوئے، کیونکہ ایسا بوجھ ترقی یافتہ ممالک کے اسپتال بھی برداشت نہیں کر سکتے۔

مصطفیٰ کمال نے واضح کیا کہ اگر ہیلتھ کیئر سسٹم کو درست نہ کیا گیا تو یہ معیشت، دفاع اور مجموعی نظام کو کھا جائے گا۔

وفاقی وزیر صحت نے کہا کہ ہمیں اچھا کہلوانے کا شوق چھوڑ کر اپنا فرض ادا کرنا ہو گا، کیونکہ اگر تنقید نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ کام نہیں ہو رہا۔

وفاقی وزیر نے پولیو اور اینٹی بائیوٹکس کے مضر اثرات سے متعلق عوامی شعور اجاگر کرنے اور اینٹی بائیوٹکس و ہیلتھ کیئر سسٹم کے حوالے سے مؤثر مہم شروع کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

30 سال سے زائد عمر کے وہ پاکستانی اسٹارز جو اب بھی سنگل ہیں

30 سال سے زائد عمر کے وہ پاکستانی اسٹارز جو اب بھی سنگل ہیں

 Dec 30, 2025 03:15 PM |
عامر خان نے مجھے دھوکہ دے کر فلم ’تارے زمین پر‘ میں مرکزی کردار حاصل کیا، اکشے کھنہ

عامر خان نے مجھے دھوکہ دے کر فلم ’تارے زمین پر‘ میں مرکزی کردار حاصل کیا، اکشے کھنہ

 Dec 30, 2025 12:45 PM |
شفقت امانت علی اور ریشم کے نئے گانے میں بولڈ رومانوی مناظر پر صارفین آگ بگولہ

شفقت امانت علی اور ریشم کے نئے گانے میں بولڈ رومانوی مناظر پر صارفین آگ بگولہ

 Dec 30, 2025 11:25 AM |

متعلقہ

Express News

صحت مند کولیسٹرول الزائمر کے خطرات میں اضافہ کرسکتا ہے، تحقیق

Express News

ایچ آر ٹی ڈیمینشیا کے امکانات کو کم یا زیادہ نہیں کرتی: تحقیق

Express News

پاکستان میں غیر محفوظ انتقالِ خون سے ایچ آئی وی پھیلنے کا انکشاف

Express News

جسم میں ہونے والے مستقل درد ہائی بلڈ پریشر کا باعث بن سکتے ہیں، تحقیق

Express News

سگریٹ نوشی ترک کروانے میں موبائل فون مددگار قرار!

Express News

کینسر کے علاج کیلئے نیا طریقہ تیار، مثبت نتائج

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو