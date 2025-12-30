منگھوپیر نیا ناظم آباد کریش پلانٹ کے قریب سے ایک شخص کی لاش برآمد

پولیس واقعہ کے حوالے سے مزید تفتیش کررہی ہے

ویب ڈیسک December 30, 2025
facebook whatsup

منگھوپیر نیا ناظم آباد کریش پلانٹ کے قریب سے ایک شخص کی لاش ملی ہے۔

تفصیلات کے مطابق ایس ایچ او منگھوپیر خوش محمد پتافی نے بتایا کہ منگھوپیر تھانہ کی حدود میں نیا ناظم آباد کریش پلانٹ کے قریب سے ایک شخص کی لاش ملی ہے۔

واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ لاش کو تحویل میں چھیپا ایمبولینس سے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔ جاں بحق شخص کی شناخت 40 سالہ افضل ولد جہانزیب خان کے نام سے ہوئی۔

انہوں نے بتایا کہ  ابتدائی طور پر موت طبعی لگتی ہے۔ متوفی منگوپیر سلطان آباد کا رہائشی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق متوفی دو مہینے سے یہاں پر سیکیورٹی کی ڈیوٹی کر رہا تھا۔

کچھ روز سے بیمار تھا لیکن دو روز قبل ہی ڈیوٹی پر آیا تھا۔ رات گئے بیماری کے باعث یا اچانک گرا ہے اور چوٹ لگنے سے اس کی موت واقع ہوئی۔ پوسٹ  مارٹم کے بعد وجہ موت معلوم ہوگی ۔پولیس واقعہ کے حوالے سے مزید تفتیش کررہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

راحت فتح علی خان کی بیٹی کے ولیمے کا فوٹو شوٹ وائرل

راحت فتح علی خان کی بیٹی کے ولیمے کا فوٹو شوٹ وائرل

Dec 30, 2025 04:42 PM |
30 سال سے زائد عمر کے وہ پاکستانی اسٹارز جو اب بھی سنگل ہیں

30 سال سے زائد عمر کے وہ پاکستانی اسٹارز جو اب بھی سنگل ہیں

 Dec 30, 2025 03:15 PM |
عامر خان نے مجھے دھوکہ دے کر فلم ’تارے زمین پر‘ میں مرکزی کردار حاصل کیا، اکشے کھنہ

عامر خان نے مجھے دھوکہ دے کر فلم ’تارے زمین پر‘ میں مرکزی کردار حاصل کیا، اکشے کھنہ

 Dec 30, 2025 12:45 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی کی عدالت میں رجب بٹ پر تشدد: ’یہ صرف ٹریلر تھا‘

Express News

خیبرپختونخوا کابینہ نے تکافل کمپنیوں کے قیام کی منظوری دے دی

Express News

پاکستان میں کرپٹو کرنسی کو کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں، پشاور ہائیکورٹ کا تحریری فیصلہ

Express News

سپر فلو پھیلنے لگا، راولپنڈی میں چار کیسز رپورٹ

Express News

اسحاق ڈار سے چین کے سفیر کی ملاقات، چینی مفادات پر ایک بار پھر حمایت کا اعادہ

Express News

راولپنڈی میں دفعہ 144 کے نفاذ میں یکم جنوری تک توسیع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو