گڈاپ سٹی میں ٹریفک حادثہ، بچی سمیت 2 افراد جاں بحق

موٹروے پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے گاڑیاں سڑک سے ہٹا کر ٹریفک بحال کر دی ہے

ویب ڈیسک December 30, 2025
facebook whatsup

گڈاپ سٹی میں ٹریفک حادثہ میں بچی سمیت 2 افراد جاں بحق جبکہ 2 بچیوں سمیت 5 افراد زخمی ہوگئے ہیں۔

ٹریفک  حادثہ ہائی ایس وین اور ٹرالر کے درمیان ہوا۔ گڈاپ سٹی کے ہیڈر محرر غلام عمیر نے بتایا کہ گڈاپ سٹی تھانہ کی حدود میں کراچی سے حیدرآباد جانے والے روڈ نزد کاٹھوڑ پل ملک اقبال ہوٹل ایم نائن موٹروے پر ہائی ایکس وین اور ٹرالر کے درمیان تصادم ہوگیا۔

حادثہ میں بچی سمیت 2 افراد جاں بحق اور 5 افراد زخمی ہوگئے۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت 9 سالہ ناہید دختر محمد نوید اور 55 سالہ خلیل احمد ولد فرحان احمد کے ناموں سے ہوئی جبکہ زخمیوں میں7 سالہ نوشین دختر محمد نوید، 20 سالہ حسن ولد غلام مصطفیٰ، 55 سالہ محمد داؤد ولد تاج ، 7 سالہ مریم دختر محمد احمد اور 26 سالہ  امبرین زوجہ عادل اعوان  شامل ہیں۔

ترجمان نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس ساؤتھ زون کراچی کے مطابق موٹروے ایم-9 پر کاٹھور کے قریب ٹریفک حادثہ میں  ہائی ایس وین نے پیچھے سے ٹریلر کو ٹکر ماری۔ حادثہ وین ڈرائیور کی غفلت و لاپرواہی کے باعث پیش آیا۔

حادثہ میں  زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد کیلئے اسپتال منتقل کیاگیا۔ حادثے کے بعد دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور موقع سے فرار ہو گئے۔ موٹروے پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے گاڑیاں سڑک سے ہٹا کر ٹریفک بحال کر دی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

راحت فتح علی خان کی بیٹی کے ولیمے کا فوٹو شوٹ وائرل

راحت فتح علی خان کی بیٹی کے ولیمے کا فوٹو شوٹ وائرل

Dec 30, 2025 04:42 PM |
30 سال سے زائد عمر کے وہ پاکستانی اسٹارز جو اب بھی سنگل ہیں

30 سال سے زائد عمر کے وہ پاکستانی اسٹارز جو اب بھی سنگل ہیں

 Dec 30, 2025 03:15 PM |
عامر خان نے مجھے دھوکہ دے کر فلم ’تارے زمین پر‘ میں مرکزی کردار حاصل کیا، اکشے کھنہ

عامر خان نے مجھے دھوکہ دے کر فلم ’تارے زمین پر‘ میں مرکزی کردار حاصل کیا، اکشے کھنہ

 Dec 30, 2025 12:45 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی کی عدالت میں رجب بٹ پر تشدد: ’یہ صرف ٹریلر تھا‘

Express News

خیبرپختونخوا کابینہ نے تکافل کمپنیوں کے قیام کی منظوری دے دی

Express News

پاکستان میں کرپٹو کرنسی کو کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں، پشاور ہائیکورٹ کا تحریری فیصلہ

Express News

سپر فلو پھیلنے لگا، راولپنڈی میں چار کیسز رپورٹ

Express News

اسحاق ڈار سے چین کے سفیر کی ملاقات، چینی مفادات پر ایک بار پھر حمایت کا اعادہ

Express News

راولپنڈی میں دفعہ 144 کے نفاذ میں یکم جنوری تک توسیع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو