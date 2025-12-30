سابق وزیراعظم خالدہ ضیا کے انتقال پر بنگلا دیش پریمیئر لیگ کے میچز عارضی طور پر ملتوی

کرکٹ بورڈ کے مطابق نئے شیڈول کا اعلان جلد کیا جائے گا جبکہ فیصلے کا مقصد قومی سطح پر سوگ کا احترام کرنا ہے

ویب ڈیسک December 30, 2025
بنگلا دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیا کے انتقال پر ملک بھر میں سوگ کی فضا قائم ہے، جس کے باعث بنگلا دیش پریمیئر لیگ (بی پی ایل) کے آج کے تمام میچز عارضی طور پر ملتوی کر دیے گئے ہیں۔

بنگلا دیش کرکٹ بورڈ (بی سی بی) نے تصدیق کی ہے کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر لیگ کے میچز مؤخر کیے جا رہے ہیں، جبکہ نئے شیڈول کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ کرکٹ بورڈ کے مطابق فیصلے کا مقصد قومی سطح پر سوگ کا احترام کرنا ہے۔

واضح رہے کہ خالدہ ضیا 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ وہ جگر کے عارضے سمیت متعدد بیماریوں میں مبتلا تھیں اور طویل عرصے سے اسپتال میں زیر علاج تھیں۔

مزید پڑھیں

Express News

بنگلادیش کی سابق وزیراعظم خالدہ ضیا طویل علالت کے بعد چل بسیں

خاندانی ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم کا انتقال دارالحکومت ڈھاکا کے ایک نجی اسپتال میں مقامی وقت کے مطابق صبح 6 بجے ہوا، جس پر سیاسی، سماجی اور کھیلوں کے حلقوں کی جانب سے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا جا رہا ہے۔

 
