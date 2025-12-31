حمل:
21 مارچ تا 21 اپریل
مثبت: بڑی چیزوں کی طرف بڑھنے کے لیے، آپ کو دیکھے جانے کے خوف سے خود کو ایک کمرے میں بند کرنے کے بجائے ان مہارتوں کی مشق کرنے اور تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی آنت آپ کو چھلانگ لگانے کےلیے کہہ رہی ہے، آپ کا دماغ آپ کو انتظار کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور آپ کے فرشتے اس خیال کے لیے بلاشبہ ’’ہاں‘‘ کہہ رہے ہیں، اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ آپ ٹریک پر ہیں۔ کون کہتا ہے کہ آپ کو شفا دینے کےلیے سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے، کون کہتا ہے کہ آپ کو سنجیدگی سے لیا جانے کے لیے ایک خاص رویہ ہونا چاہیے، کون کہتا ہے کہ آپ فرق پیدا کرنے کے لیے جوش و خروش سے پھڑکنے نہیں دے سکتے۔ آپ کی متعدی جوش و خروش وہی ہے جو آپ اس دنیا میں لے آتے ہیں، اور دنیا کو اس کی یقینی طور پر زیادہ ضرورت ہے۔ لہٰذا ان خیالات کو نوٹ کریں، اور زندگی کے اس دلچسپ سفر پر قدم رکھیں، جہاں سب کچھ ایک ساتھ ممکن ہے۔
منفی: بہت زیادہ بے چین ہوسکتے ہیں اور توجہ برقرار رکھنے میں مشکل پیش آسکتی ہے۔
اہم خیال: آپ کے آس پاس کی تبدیلیاں آپ کے بہترین مفاد میں ہیں۔
ثور:
22 اپریل تا 20 مئی
مثبت: اپنی بصیرت کو سننے کا سب سے یقینی طریقہ یہ ہے کہ باہر نکلیں، فطرت میں بیٹھیں، یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا پودا بھی کافی ہے، اور اپنے آپ سے اپنے سب سے زیادہ دباؤ والے سوالات پوچھیں، پھر آپ کو ملنے والے آپ کے فطری جوابات پر توجہ دیں۔ آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، یہ سب آپ کےلیے سازش کی گئی ہے۔ اگر آپ کو چیلنجز نہ ہوتے، تو آپ ان مہارتوں کو نہیں سیکھ پاتے جو ان پر قابو پانے کےلیے ضروری ہیں، اگر آپ کو گھٹنے کا احساس نہ ہوتا، تو آپ نے یہ نہیں سیکھا ہوتا کہ کیسے لڑنا ہے؛ اگر دباؤ نہ ہوتا، تو آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ آپ واقعی کیا چاہتے ہیں۔ امن ہے۔ معاف کریں اور ماضی کو جانے دیں جسے تبدیل نہیں کیا جاسکتا تاکہ آپ آخرکار ایک ایسے مستقبل کو قبول کرسکیں جو دوبارہ لکھے جانے کا انتظار کر رہا ہے۔
منفی: ماضی کے غم پریشان کریں گے۔
اہم خیال: آپ کا مشن خود کو، دوسروں کو اور کسی اور چیز کو بھی شفا دینا ہے جس کے ساتھ آپ راستے عبور کرتے ہیں اور آپ کی گرم دلی سے مسکراہٹ کسی اور چیز کے مقابلے میں اتنی ہی اچھی جادوئی چھڑی ہے۔
جوزا:
21 مئی تا 21 جون
مثبت: جھاڑیوں کے گرد کوئی آہٹ نہیں ہے، آپ اس کا سامنا کر رہے ہیں، اس سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور یقینی طور پر اس رٹ میں پھنسے ہوئے محسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو آپ نے پہلی جگہ شروع نہیں کی تھی۔ آپ سونے کی مرغی پر بیٹھے ہیں، اور آپ کے خیالات روشن ہیں۔ اب واحد چیز جو آپ کو اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ خود کو اس سے دور کرنا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نہیں کرسکتے یا حاصل کرسکتے ہیں، اندرونی کشمکش سے خود کو الگ کریں اور ایک زائد از حد خاندانی چکر کو روکیں جو آپ کو پھنسا ہوا رکھتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اگلے اقدامات کیا ہونے چاہئیں۔ اب اس کے بارے میں متجسس ہوجائیں، اسے آزمانے کےلیے اپنے آپ کو سب سے زیادہ ہمدردانہ طریقوں سے حوصلہ دیں، اور دوبارہ گرنے کے خوف سے بچنے کےلیے اسے دبلا رکھیں۔
منفی: غرور کی وجہ سے دوسروں کی مدد قبول کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔
اہم خیال: آہستہ آہستہ تعمیر کریں، لیکن یقینی طور پر۔
سرطان:
مثبت: کچھ لوگ ایک موسم کےلیے ہیں، کچھ وجہ سے، اور دونوں کے درمیان فرق کرنے کا طریقہ جاننا آپ کے مسئلہ کا نصف حل ہے۔ اس پر قصور کیوں لگائیں جو آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا چاہیے، اس کے بجائے، اسے اپنے دل، اپنی زندگی اور اپنے معمول میں آسانی اور محبت کے ساتھ ضم کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کو جگہ کی ضرورت ہو تو پیچھے ہٹ جائیں (یہ بھی چیک کریں کہ آیا پورا چاند آپ کو متاثر کررہا ہے) اور جب آپ ملنے کےلیے تیار ہوں، تو باہر نکلیں، لباس پہنیں اور ظاہر ہوں۔ اگر زندگی ایک پارٹی ہوتی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ چند عظیم دوستوں اور واقفیت کے ایک ہجوم کے ساتھ باہر نکل رہے ہوں گے۔ تو اس طرح اس کا علاج کریں اور آگے بڑھیں۔
منفی: بہت زیادہ تنقیدی رویہ رکھتے ہیں اور خود کو اور دوسروں کو بہت زیادہ دباؤ میں ڈالتے ہیں۔
اہم خیال: جو چیز آپ کو متجسس کرتی ہے اسے اٹھائیں، اور اس میں گہرائی سے غوطہ لگائیں۔
اسد:
24 جولائی تا 23 اگست
مثبت: بلند جذبات، غیر ضروری تناؤ اور پریشانیاں، بکھرے ہوئے خیالات اور بے خوابی کا ایک بے رحم احساس آپ کو رات کو جگا سکتا ہے، لیکن آپ کے فرشتے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ ’آسانی سے سب سے بہتر ہے۔‘ اگر کوئی چیز آپ سے بہت زیادہ لے جاتی ہے، تو آپ شاید اسے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے بجائے کہ یہ آپ کو بہائے۔ مزاحمت کے احساس میں اضافہ کرنا، یہ آپ کے لیے اپنی طاقت دوبارہ حاصل کرنے کا وقت ہے، اپنی بات پر عمل کریں اور دوسروں کے جذبات سے اپنے جذبات کو نشان زد کرنا یاد رکھیں۔ ایک اوٹر کی طرح بنو۔ ہمیشہ اپنے قبیلے کے ساتھ دھوپ میں کھیلنے کےلیے ایک راستہ تلاش کرنا جبکہ ابھی بھی آزادی کے اپنے ذاتی احساس کو قدر دینا۔
منفی: فیصلے کرنے میں دشواری کا سامنا کر سکتے ہیں۔
اہم خیال: آپ کی حساسیت کائنات سے آپ کا حیرت انگیز تحفہ ہے۔ اسے کس طرح استعمال کرنا ہے یہ دریافت کریں۔
سنبلہ:
24 اگست تا 23 ستمبر
مثبت: کائنات نے آپ کےلیے تحفے کے طور پر خوشی کے بنڈل تیار کیے ہیں۔ جب آپ کم سے کم توقع کرتے ہیں تو وہ آپ تک پہنچ جائیں گے۔ سانس لیں۔ اپنے پھیڑوں سے، اپنی گردن سے، اپنی پیٹھ سے اور کہیں بھی آپ اپنے جسم میں گرہیں محسوس کرتے ہیں، اس سے دباؤ کو آزاد کریں۔ جی ہاں آپ یہاں شفا دینے کےلیے ہیں، خاندانی چکروں کو توڑنے کے لیے، اور یہاں تک کہ اپنے فوری حلقوں میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی خوشحالی کا آغاز کرنے کےلیے۔ اور اندازہ لگائیں، آپ کے پاس ایک سپورٹ سسٹم اور نیٹ ورک ہے جو آپ کو اسے دیکھنے میں مدد کرے گا۔ ان لوگوں کےلیے جو تھوڑا سا مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ دیکھو اب کون آپ کے ساتھ کھڑا ہے، وہ وہی ہیں جو آپ کے مقصد تک پہنچنے پر آپ کے ساتھ بیٹھنے کے مستحق ہیں۔
منفی: جذباتی طور پر بہت شدت سے وابستہ ہوسکتے ہیں جو نقصان پہنچا سکتا ہے۔
اہم خیال: دوسروں کا دباؤ ان کے ساتھ ہی رہنے دیں، آپ کے ساتھ نہیں۔
میزان:
24 ستمبر تا 23 اکتوبر
مثبت: کچھ آپ سے جدا ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کے دل کے اندر سے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے خلا میں تیر رہے ہیں۔ بے معنی اور لامتناہی طور پر، آپ انہیں ایک ناظر کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ کائنات کا اشارہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو۔ سب سے چھوٹے حصے تک آسان بنائیں۔ شور سے دور ہٹ جائیں، ان دروازوں سے باہر نکلیں جو آپ کے امن کو پکڑتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بینچ پر اکیلے بیٹھیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہو تو اس کے بارے میں جرنل لکھیں، تاکہ آپ کو یقین دہانی، وضاحت اور بصارت کی ضرورت پڑنے پر واپس آنے کے لیے کچھ مل جائے۔ اپنے آپ سے دوبارہ جڑنے کے اس سادہ عمل میں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی خواہش کے مطابق زندگی جینا کیسا محسوس ہوگا۔
منفی: ہت زیادہ بے پرواہی کا شکار ہو سکتے ہیں۔
اہم خیال: اپنی محبت، اپنے وسائل کو ان لوگوں کے ساتھ بانٹیں جنہیں آپ واقعی چاہتے ہیں؛ اور خوشی اور مسرت پھیلائیں۔
عقرب:
24 اکتوبر تا 22 نومبر
مثبت: ہر صبح اپنے آپ کو خوشی دینے، اپنے اور اپنے پیاروں کی دیکھ بھال کرنے، ان مقاصد کو حاصل کرنے کےلیے اور شاید ان سب کے درمیان ایک پرسکون لمحہ پکڑنے کےلیے ایک ملین طریقوں کے منتظر ہونے کا موقع لاتی ہے۔ آج آپ کے لیے صرف وہی دن ہے۔ اپنے مقاصد کو بڑا لیکن سادہ رکھیں، بصیرت پر مرکوز لیکن موجودہ، کوشش بصیرت مند لیکن قابل عمل، اور ذہنی صحت ایک ایسا عمل ہے جو ناگزیر ہے۔ آپ کے خیالات اور منصوبے بالکل درست ہیں اور آپ کو واقعی خود کو اس دیوا کے علاوہ کوئی اور بننے کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ پہلے سے ہی ہیں۔ یاد رکھیں، جس طرح روم ایک دن میں نہیں بنا تھا، آپ کی زندگی بھی آپ کی آخری سانس تک اور اس سے آگے تک ایک سفر ہے۔ آپ جہاں پہلے سے ہی ہیں وہاں کہیں اور ہونے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔
منفی: بہت زیادہ سخت گیر اور خود کو دوسروں سے الگ تھلگ محسوس کر سکتے ہیں۔
اہم خیال: وہ بننے کا لطف اٹھائیں جو آپ پہلے سے ہی ہیں۔
قوس:
23 نومبر تا 22 دسمبر
مثبت: اس رنگین قوس پر چلیں، بہادری سے آگے بڑھیں۔ ان لوگوں کے ذریعے جو آپ کو نہیں سمجھتے، ان لوگوں کے ذریعے جو آپ کو نظر انداز کرتے ہیں، نشان زد کرتے ہیں، یا یہاں تک کہ ان کے ذریعے فیصلہ کیا جاتا ہے، آپ کا خوف ریت کا ایک چھوٹا سا دانہ ہے جب اس محبت اور کرم کی سونامی کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے جو آپ ان لوگوں کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ جو وصول کرنے کے خواہشمند ہیں۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ واقعی اپنے قیمتی وجود کو کسے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جو آپ کو اٹھاتے ہیں یا وہ جو آپ سے زندگی کی روشنی چوس لیتے ہیں؟ کسی دوست کو فون کریں، اپنے گہری ترین احساسات کا اشتراک کریں، اپنی خود سے محبت کو دوبارہ ابھرنے دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ اس سے بہتر ہیں جو ابھی آپ پر عائد کیا جارہا ہے۔ اپنے فرشتوں کو اندر آنے دیں اور اس سب کو کیک کے ایک ٹکڑے کی طرح سنبھال لیں۔
منفی: دوسروں کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔
اہم خیال: انہیں منتخب کریں جو آپ کو منتخب کرتے ہیں۔
جدی:
23 دسمبر تا 20 جنوری
مثبت: آپ کے آس پاس کی دنیا آپ سے بات کر رہی ہے، چاہے وہ آپ کے پالتو جانور ہوں، آپ کے پودے ہوں یا یہاں تک کہ آپ کی پسندیدہ چیزیں۔ وہ آپ کے ارتعاش کو دوبارہ گونج دیتے ہیں، آپ کو شفا دیتے ہیں، حمایت فراہم کرتے ہیں۔ اسے آسان بنانے کے لیے، آپ ان کے لیے جو محبت محسوس کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے محسوس کرتے ہیں۔ ایک شوقین منصوبے، شخص یا خیال کے ساتھ ایک محبت کا معاملہ یہاں آپ کے لیے ہے کہ آپ مکمل طور پر گلے لگائیں اور بہترین ممکنہ نتیجے کا خواب دیکھیں۔ کیا آپ اسے لے لیں گے؟ کیا آپ اسے اپنا سب کچھ دینے کےلیے تیار ہیں؟ آپ کے گہرے ترین احساسات آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ اپنے دماغ کو خاموش کریں اور صرف سنیں۔ ہر چیز بالکل ویسی ہی ہے جیسی اسے ابھی ہونا چاہیے۔ لہٰذا زیادہ سوچنے ضروری نہیں۔ وقت آگیا ہے۔
منفی: بہت زیادہ حساس ہونے کی وجہ سے دباؤ میں آسانی سے آ جاتے ہیں۔
اہم خیال: اپنے خوابوں کو سچے ہوتے دیکھنا کیسا ہوگا؟
دلو:
21 جنوری تا 19 فروری
مثبت: جب آپ اندرونی اندھیرے کو محسوس کرتے ہیں، تو سورج میں بیٹھیں اور اس سے کہیں کہ وہ آپ کے کپ کو روشنی سے دوبارہ بھردے۔ ہمارے آس پاس کی ہر چیز زندہ ہے، اور جب ہم فعال طور پر مدد طلب کرتے ہیں، تو یہ سب پراسرار انداز میں جمع ہوجاتا ہے، ہمیں تقویت دیتا ہے، ہمیں خوش اور مطمئن محسوس کرنے میں مدد کرتا ہے۔ دلوں کو ایک ساتھ جوڑا جارہا ہے، پل بنائے جارہے ہیں اور آپ کی روشنی آپ کو یاد دلانا چاہتی ہے کہ آپ کو صرف یہ معلوم ہوگا کہ اگر آپ چیزوں کو ایماندار کوشش دیتے ہیں۔ زندگی سے آپ کو کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے اس پر واضح ارادے طے کریں، اور پھر کائنات کو اپنی طرف سے مدد کرنے دیں۔
منفی: بے صبری اور جلدی بازی کا شکار ہوسکتے ہیں۔
اہم خیال: حل تلاش کرنے کےلیے تخلیقی طور پر سوچیں۔
حوت:
20 فروری تا 20 مارچ
مثبت: یہ جلد نہیں ہوسکتا، لیکن یہ یقینی طور پر آپ کو جڑ تلاش کرنے اور اسے ایک بار اور سب کےلیے ٹھیک کرنے کےلیے گھاٹی میں گہرائی سے دیکھنے کےلیے کہہ رہا ہے۔ آپ کو بڑی تبدیلیوں کی طرف دھکیلا جارہا ہے، اور اگرچہ یہ پہلے تو غیر آرام دہ محسوس ہوسکتا ہے، آپ کی روشنی آپ کو یاد دلانا چاہتی ہے کہ آپ ستاروں کے گرد سے بنے ہیں۔ اپنے آپ پر ایک موقع لیں، کچھ نیا شروع کریں، پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ کیا کام نہیں کیا، اور اپنی نئی منصوبہ بندی پر ان تمام چیزوں کو لاگو کریں جنہیں آپ نے پہلے ٹھیک کیا ہوگا۔ آپ جو بھی راستہ چنتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اہم بات یہ ہے کہ آپ ہار نہ مانیں۔
منفی: تبدیلی سے ڈر سکتے ہیں اور روایتی طریقوں پر قائم رہ سکتے ہیں۔
اہم خیال: مستقبل میں آغاز حاصل کرنے کے لیے ماضی کے غلطیوں پر قابو پائیں۔
(نوٹ: یہ عام پیش گوئیاں ہیں اور ہر ایک پر لاگو نہیں ہوسکتی ہیں۔)