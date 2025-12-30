31 دسمبر کو ٹیکس وصولی کے لیے بینک رات 10 بجے تک کھلے رہیں گے

بینک اپنی متعلقہ برانچیں نِفٹ کے ذریعے سرکاری ٹرانزیکشن کی خصوصی کلیئرنگ تک کھلی رکھیں، اسٹیٹ بینک کی ہدایت جاری

ویب ڈیسک December 30, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل

ٹیکس دہندگان کو سہولت فراہم کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 31 دسمبر 2025ء کو سرکاری ڈیوٹی اور ٹیکس وصولی سے متعلق خصوصی ہدایات جاری کر دی ہیں۔

اسٹیٹ بینک کے اعلامیے کے مطابق بدھ 31 دسمبر 2025ء کو کمرشل بینکوں کی تمام شاخیں رات 10 بجے تک کھلی رہیں گی تاکہ ٹیکس دہندگان کاؤنٹرز پر سرکاری ڈیوٹی اور ٹیکس کی ادائیگی بآسانی کر سکیں۔

اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ بینک اپنی متعلقہ برانچیں نِفٹ  کے ذریعے سرکاری ٹرانزیکشنز کی خصوصی کلیئرنگ مکمل ہونے تک کھلی رکھیں گے تاکہ سال کے آخری روز مالی لین دین میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے۔

اسٹیٹ بینک نے مزید ہدایت کی ہے کہ آن لائن ادائیگیوں کے تمام چینلز جن میں انٹرنیٹ بینکاری، موبائل ایپس، اے ٹی ایمز اور دیگر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز شامل ہیں، بلا تعطل دستیاب رکھے جائیں گے تاکہ صارفین کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا سکے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

امریکی پاپ اسٹار بیونسے ارب پتی موسیقاروں کی فہرست میں شامل

امریکی پاپ اسٹار بیونسے ارب پتی موسیقاروں کی فہرست میں شامل

 Dec 30, 2025 06:53 PM |
راحت فتح علی خان کی بیٹی کے ولیمے کا فوٹو شوٹ وائرل

راحت فتح علی خان کی بیٹی کے ولیمے کا فوٹو شوٹ وائرل

Dec 30, 2025 04:42 PM |
30 سال سے زائد عمر کے وہ پاکستانی اسٹارز جو اب بھی سنگل ہیں

30 سال سے زائد عمر کے وہ پاکستانی اسٹارز جو اب بھی سنگل ہیں

 Dec 30, 2025 03:15 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی کی عدالت میں رجب بٹ پر تشدد: ’یہ صرف ٹریلر تھا‘

Express News

خیبرپختونخوا کابینہ نے تکافل کمپنیوں کے قیام کی منظوری دے دی

Express News

پاکستان میں کرپٹو کرنسی کو کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں، پشاور ہائیکورٹ کا تحریری فیصلہ

Express News

سپر فلو پھیلنے لگا، راولپنڈی میں چار کیسز رپورٹ

Express News

اسحاق ڈار سے چین کے سفیر کی ملاقات، چینی مفادات پر ایک بار پھر حمایت کا اعادہ

Express News

راولپنڈی میں دفعہ 144 کے نفاذ میں یکم جنوری تک توسیع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو