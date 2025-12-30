کراچی میں کار لفٹرز نے 25 سال پرانی گاڑی کو بھی نہ بخشا، پولیس دو ماہ بعد بھی سراغ لگانے میں ناکام

رواں سال 2025 کے دوران شہریوں کی کروڑوں روپے مالیت کی چوری و چھینی گئی گاڑیاں برآمد کروانے میں پولیس ناکام رہی

منور خان December 31, 2025
facebook whatsup
فوٹو فائل

سال 2025 کے دوران شہر میں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی چوری اور چھینے جانے کے واقعات بھی عروج پر رہے  اور شہری کروڑوں روپے مالیت کی گاڑیوں سے محروم ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق شہر میں ہونے والی گاڑیوں کی چوری کی وارداتوں میں کار لفٹرز نے 25 سال سے زائد پرانے ماڈل کی گاڑی کو بھی نہ بخشا۔

 رواں سال کے دوران شہری اپنی چھینی و چوری کی گئیں، سیکڑوں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی برآمدگی کے منتظر ہیں کہ شاید اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل ان کی گاڑی یا موٹر سائیکل کو برآمد کرلے۔

 بفروزن سیکٹر 15 اے 3 کے رہائشی سید صمد حسن نے بتایا کہ ان کی سلور رنگ کی ہنڈا سوک کار رجسٹریشن نمبر اے بی ڈبلیو 555 ماڈل 1998 گھر کے باہر سے نامعلوم ملزمان چوری کر کے فرار ہوگئے جس کا مقدمہ نمبر 821 سال 2025 تیموریہ تھانے میں رواں سال 24 اکتوبر کو درج کرایا گیا تھا۔

صمد حسن کے مطابق اس مقدمے کی تفتیش انچارج اے وی ایل سی نارتھ ناظم آباد کو منتقل کی گئی تاہم اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل تاحال میری کار برآمد نہیں کرا سکا۔ شہری نے بتایا کہ ان کی گاڑی کوئی نئے ماڈل کی لگژری گاڑی نہیں تھی تاہم حیرت ہے کہ شہر میں ملزمان 25 سال سے بھی زائد پرانی گاڑیوں کو چوری کر کے لیجا رہے ہیں جو کہ انتہائی حیران کن بات ہے۔

انہوں نے بتایا کہ 19 اکتوبر کو گھر کے باہر سے چوری کی گئی، 2 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ شہری صمد نے بتایا کہ انھوں نے اپنے اخراجات سے بچت کر کے گاڑی پر نیا رنگ اور دیگر کام بھی کرائے تھے لیکن کار لفٹرز نے تو انھیں گاڑی سے ہی محروم کر دیا۔

اسی طرح سے رواں سال اسکیم 33 کے رہائشی زوہیب حسن کی 2012 ماڈل کی ٹویوٹا کرولا جی ایل آئی ریڈ وائن رنگ کی گاڑی رجسٹریشن نمبر اے وائی بی 165 سپر ہائی وے پر قائم نجی سوسائٹی کی پارکنگ ایریا سے گزشتہ ماہ 2 نومبر کو چوری کی گئی جس کا اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل تاحال سراغ نہیں لگا سکی۔

 گڈاپ سٹی پولیس نے شہری کی مدعیت میں گاڑی چوری کا مقدمہ نمبر 1024 سال 2025 بجرم دفعہ 381 اے کے تحت درج کر کے مزید تفتیش کے لیے انچارج اے وی ایل سی گڈاپ ٹاؤن منتقل کر دی تاہم شہری اپنی لاکھوں روپے مالیت کی گاڑی سے تاحال محروم ہے۔

اسی طرح رواں سال 2025 کے دوران شہریوں کی کروڑوں روپے مالیت کی چوری و چھینی گئی گاڑیاں اے وی ایل سی پولیس برآمد کرانے میں بری طرح سے ناکام دکھائی دیتی ہے جس سے وہاں تعینات افسران کی کارکردگی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

اپنی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں سے محروم ہونے والے شہریوں نے اعلیٰ پولیس افسران سے اپیل کی ہے کہ اے وی ایل سی پولیس کو پابند کیا جائے کہ ہماری چوری و چھینی گئی گاڑیوں کی برآمدگی میں اپنا کردار ادا کریں صرف وارداتوں کو مقدمات کے اندراج تک ہی محدود نہ رکھا جائے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی سپر اسٹار موہن لال کی والدہ 90 سال کی عمر میں انتقال کرگئیں

بھارتی سپر اسٹار موہن لال کی والدہ 90 سال کی عمر میں انتقال کرگئیں

 Dec 30, 2025 10:36 PM |
دریشم 3 سے متعلق بڑی خبر؛ مداحوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی

دریشم 3 سے متعلق بڑی خبر؛ مداحوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی

Dec 30, 2025 10:03 PM |
امریکی پاپ اسٹار بیونسے ارب پتی موسیقاروں کی فہرست میں شامل

امریکی پاپ اسٹار بیونسے ارب پتی موسیقاروں کی فہرست میں شامل

 Dec 30, 2025 06:53 PM |

متعلقہ

Express News

آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا سال نو پر ہوائی فائرنگ سے متعلق اہم پیغام

Express News

کراچی بار کا رجب بٹ کیخلاف مقدمہ درج نہ ہونے پر آج عدالتی بائیکاٹ کا اعلان

Express News

کراچی بار کا رجب بٹ کیخلاف مقدمہ درج نہ ہونے پر آج عدالتی بائیکاٹ کا اعلان

Express News

اڈیالہ جیل کے قریب بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کا دھرنا، پولیس ایکشن پر بیشتر کارکنان منتشر

Express News

اقرار الحسن کا نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان

Express News

کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش، شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی شروع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو