کولکتہ ٹیسٹ کی ’پِچ‘ سے متعلق آئی سی سی کا بڑا فیصلہ!

پہلے ٹیسٹ میچ میں جنوبی افریقا نے بھارت کو تین دن میں زیر کر دیا تھا

ویب ڈیسک December 30, 2025
facebook whatsup

گزشتہ ماہ بھارت اور جنوبی افریقا کے درمیان ہونے والی ٹیسٹ سیریز کے پہلے میچ میں استعمال ہونے والی پچ کو آئی سی سی نے ’اطمینان بخش‘ قرار دے دیا۔

کولکتہ میں کھیلے گئے سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں جنوبی افریقا نے بھارت کو تین دن میں زیر کر دیا تھا۔ آئی سی سی میچ ریفری رچی رچرڈسن نے میچ کے لیے بنائی گئی پچ کو ’اطمینان بخش‘ قرار دیا ہے، جس کے بعد ایڈن گارڈز کسی قسم کی پابندی بچ گیا۔

مزید پڑھیں

Express News

بی بی ایل میں انجری کے حوالے سے شاہین آفریدی کا اہم پیغام سامنے آگیا

آئی سی سی کے فور-ٹیئر پچ ریٹنگ سسٹم میں ’سیٹسفیکٹری‘، بہت اچھے اور ’ان سیٹسفیکٹری‘ (غیر اطمینان بخش) کے درمیان دوسرا لیول ہوتا ہے جبکہ ’ان فِٹ‘ سب سے کم تر درجہ ہوتا ہے۔

رواں ہفتے میلبرن کرکٹ گراؤنڈ (ایم سی جی) میں ہونے والے ایشز سیریز کے چوتھے ٹیسٹ میچ کو ’غیر اطمینان بخش‘ کی ریٹنگ اور ایک ڈی میرٹ پوائنٹ دیا گیا۔ باکسنگ ڈے ٹیسٹ دو دن میں ہی ختم ہو گیا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

امریکی پاپ اسٹار بیونسے ارب پتی موسیقاروں کی فہرست میں شامل

امریکی پاپ اسٹار بیونسے ارب پتی موسیقاروں کی فہرست میں شامل

 Dec 30, 2025 06:53 PM |
راحت فتح علی خان کی بیٹی کے ولیمے کا فوٹو شوٹ وائرل

راحت فتح علی خان کی بیٹی کے ولیمے کا فوٹو شوٹ وائرل

Dec 30, 2025 04:42 PM |
30 سال سے زائد عمر کے وہ پاکستانی اسٹارز جو اب بھی سنگل ہیں

30 سال سے زائد عمر کے وہ پاکستانی اسٹارز جو اب بھی سنگل ہیں

 Dec 30, 2025 03:15 PM |

متعلقہ

Express News

برطانوی ہیوی ویٹ باکسر نائیجیریا میں افسوسناک کار حادثے کا شکار؛ ہلاکتیں

Express News

تین ملکی انڈر 19 ون ڈے سیریز : پاکستان اور زمبابوے کا میچ بارش کی نظر

Express News

نیشنل جونیئر بیڈمنٹن چیمپئن شپ: خیبر پختوانخوا کے تمام کھلاڑی سیمی فائنل میں پہنچ گئے

Express News

ایشیز: آئی سی سی نے میلبرن کی پچ کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا

Express News

اولمپک چیمپئن ارشد ندیم کو محمد بن راشد المکتوم گلوبل ایوارڈ سے نواز دیا گیا

Express News

نیوزی لینڈ کو آسٹریلیا میں 26 سال بعد فتح دلوانے والے کھلاڑی کا ریٹائرمنٹ کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو