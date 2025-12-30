انسانوں سے زیادہ بلیاں رکھنے والے اٹلی کے ایک میں 30 سال بعد بچے کی پیدائش نے دنیا کی تمام توجہ اپنی جانب کھینچ لی ہے۔
پیگلیارا ڈی مارسی نامی یہ گاؤں گِری فالکو کی پہاڑی کی ڈھلان پر واقع ہے۔ گزشتہ متعدد برسوں میں یہ جگہ کئی لوگ چھوڑ کر جا چکے ہیں اور اس گاؤں کی آبادی بتدریج کرتی رہی ہے۔
آج کی تاریخ میں اس کی تنگ گلیوں میں بلیاں مزے سے گھومتی ہیں، گھروں میں بلا جھجھک داخل ہوجاتی ہیں اور پہاڑ پر بنی پتھریلی دیواروں پر آرام کرتی رہتی ہیں۔
رواں برس مارچ میں 30 سال میں پہلی بار گاؤں نے بچے کی پیدائش کی خوشی منائی جس سے برسوں سے موجود سناٹا ٹوٹ گیا۔
لارا بُسی ٹرابکو اس گاؤں میں تین دہائیوں میں پیدا ہونے والا پہلی بچی ہے۔ چونکہ اس گاؤں میں برسوں سے کوئی ولادت نہیں ہوئی اس لیے لارا نے جلد ہی سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔
بچی کی ماں نے بتایا کہ وہ لوگ جن کو اس گاؤں کا علم نہیں تھا اب صرف لارا کی وجہ یہاں پر آرہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف نو ماہ کی عمر میں ان کی بیٹی کافی مشہور ہوگئی ہے۔