ثانیہ اشفاق کی طلاق کے بعد عماد وسیم اور انکی مبینہ گرل فرینڈ کو سخت وارننگ

ثانیہ اشفاق نے واضح کیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کی بجائے قانونی راستہ اختیار کریں گی

ویب ڈیسک December 31, 2025
facebook whatsup

ثانیہ اشفاق نے اپنے سابق شوہر اور کرکٹر عماد وسیم  اور ان کی مبینہ گرل فرینڈ  نائلہ راجہ کو سخت قانونی وارننگ دے دی۔

سوشل میڈیا شخصیت ثانیہ اشفاق نے عماد وسیم کی جانب سے طلاق کے اعلان کے بعد ایک پیغام میں کہا تھا کہ ان کا گھر تب برباد ہوا جب عماد اور ان کے ازدواجی زندگی میں تیسری شخصیت کی انٹری ہوئی۔

عماد وسیم اور ثانیہ اشفاق کے طلاق کے اعلان کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے نائلہ راجہ کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ بہت سے لوگوں نے انسٹاگرام پر اپنے تبصروں میں نائلہ سے مطالبہ کیا کہ وہ واضح طور پر بتائیں کہ یہ سب الزامات غلط ہیں یا ثبوت پیش کریں۔

ان تبصروں کے جواب میں نائلہ راجہ نے ایک طویل پیغام لکھا جس میں انہوں نے ثانیہ اشفاق کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شخص واقعی ثبوت رکھتا ہے تو اسے مناسب قانونی محکموں میں پیش کرنا چاہیے۔ نائلہ نے وضاحت کی کہ بدنامی صرف جھوٹے اور نقصان پہنچانے والے دعوؤں پر لاگو ہوتی ہے اور اگر کوئی اصل ثبوت پیش کرنا چاہتا ہے تو کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا۔ انہوں نے لوگوں کو الزام تراشی میں مشغول ہونے کے بجائے قانونی راستہ اختیار کرنے کا کہا۔

مزید پڑھیں

Express News

طلاق کے بعد نیا ہنگامہ، عماد وسیم کی مبینہ گرل فرینڈ نائلہ راجہ کا بیان سامنے آ گیا

اب ثانیہ اشفاق نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں واضح کیا کہ ثبوت عدالتوں اور مجاز اداروں میں پیش کیے جائیں، سوشل میڈیا پر اشتہار کی طرح نہیں۔ انصاف مناسب قانونی عمل سے ملتا ہے، وائرل ہونے سے نہیں۔ جو بھی کسی غمگین فریق کو بدنام یا اکسانے کی کوشش کرے گا اسے قانون کے مطابق سخت کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سماجی رابطوں پر صارفین اس معاملے میں ثانیہ اشفاق کے حق میں آ رہے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہوئے دعائیں اور نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ صارفین نے کہا کہ ایسے افراد کے خلاف سخت قوانین ہونے چاہئیں جو شادی شدہ مردوں کے گھروں میں مداخلت کرتے ہیں۔

یہ معاملہ اب عدالتی کارروائی کی شکل اختیار کر رہا ہے اور ثانیہ اشفاق نے واضح کیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کی بجائے قانونی راستہ اختیار کریں گی۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی سپر اسٹار موہن لال کی والدہ 90 سال کی عمر میں انتقال کرگئیں

بھارتی سپر اسٹار موہن لال کی والدہ 90 سال کی عمر میں انتقال کرگئیں

 Dec 30, 2025 10:36 PM |
دریشم 3 سے متعلق بڑی خبر؛ مداحوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی

دریشم 3 سے متعلق بڑی خبر؛ مداحوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی

Dec 30, 2025 10:03 PM |
امریکی پاپ اسٹار بیونسے ارب پتی موسیقاروں کی فہرست میں شامل

امریکی پاپ اسٹار بیونسے ارب پتی موسیقاروں کی فہرست میں شامل

 Dec 30, 2025 06:53 PM |

متعلقہ

Express News

بھارتی سپر اسٹار موہن لال کی والدہ 90 سال کی عمر میں انتقال کرگئیں

Express News

دریشم 3 سے متعلق بڑی خبر؛ مداحوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی

Express News

امریکی پاپ اسٹار بیونسے ارب پتی موسیقاروں کی فہرست میں شامل

Express News

راحت فتح علی خان کی بیٹی کے ولیمے کا فوٹو شوٹ وائرل

Express News

30 سال سے زائد عمر کے وہ پاکستانی اسٹارز جو اب بھی سنگل ہیں

Express News

عامر خان نے مجھے دھوکہ دے کر فلم ’تارے زمین پر‘ میں مرکزی کردار حاصل کیا، اکشے کھنہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو