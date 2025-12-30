کراچی؛ ایس آئی یو کی مشترکہ کارروائی، منشیات فروشی میں ملوث ملزمہ ساتھی سمیت گرفتار

ایس آئی یو پولیس نے گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے، ترجمان

منور خان December 31, 2025
facebook whatsup
فوٹو: ایس آئی یو پولیس
کراچی:

اسپیشل انویسٹی گیشن یونٹ (ایس آئی یو) اور ٹاسک فورس نے مشترکہ کارروائی کے دوران منشیات فروشی میں ملوث ملزمہ کو ساتھی سمیت گرفتار کرلیا۔

ترجمان ایس آئی یو پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کی شناخت فاطمہ اور سجاد کے نام سے کی گئی جنہیں ڈیفنس کے علاقے گزری نثار شہید پارک کے قریب سے کار سمیت گرفتار کر کے لاکھوں روپے مالیت کی ایک کلو سے زائد آئس برآمد کی گئی ہے۔

انہوں نے بتایا کہ گرفتار ملزمان شہر بھر میں منشیات فروشی کا نیٹ ورک چلا رہے تھے اور انہوں نے ابتدائی تفتیش کے دوران اہم انکشافات کیے ہیں۔

ترجمان نے بتایا کہ پکڑی جانے والی آئس پوش علاقوں میں سپلائی کی جاتی تھی، آئس کم عمر لڑکیوں اور لڑکوں کو آن لائن بھی ڈیلیور کی جاتی تھی۔

ترجمان کے مطابق ایس آئی یو پولیس نے گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے اور اس حوالے سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ثانیہ اشفاق کی طلاق کے بعد عماد وسیم اور انکی مبینہ گرل فرینڈ کو سخت وارننگ

ثانیہ اشفاق کی طلاق کے بعد عماد وسیم اور انکی مبینہ گرل فرینڈ کو سخت وارننگ

 Dec 31, 2025 01:25 AM |
بھارتی سپر اسٹار موہن لال کی والدہ 90 سال کی عمر میں انتقال کرگئیں

بھارتی سپر اسٹار موہن لال کی والدہ 90 سال کی عمر میں انتقال کرگئیں

 Dec 30, 2025 10:36 PM |
دریشم 3 سے متعلق بڑی خبر؛ مداحوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی

دریشم 3 سے متعلق بڑی خبر؛ مداحوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی

Dec 30, 2025 10:03 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے دو نوجوان زخمی

Express News

کراچی، لوٹ مار کرنے والا ڈاکو عوام کے ہتھے چڑھ گیا، بدترین تشدد کے بعد پولیس کے حوالے

Express News

کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، ایک فرار

Express News

کراچی، گلستان جوہر میں گھر سے بزرگ خاتون کی کئی روز پرانی لاش برآمد

Express News

کراچی، جھگڑے میں فائرنگ کے دوران سینئر پیرا میڈیکل اسٹاف جان کی بازی ہار گیا

Express News

کراچی کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات میں دو افراد جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو