کراچی، مختلف علاقوں میں موسم سرما کی پہلی بارش، ٹھنڈ میں اضافہ ہو گیا

بارش کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل ہوگئی

منور خان December 30, 2025
کراچی:

منگل کی شب شہر قائد کے مختلف علاقوں میں موسم سرما کی پہلی بارش کے باعث موسم سرد ہوگیا۔

رات گئے بلوچ کالونی ، محمود آباد ، طارق روڈ ، بہادر آباد ، لائنز ایریا ، ناظم آباد ، اولڈ سٹی ایریا ، کلفٹن ، نارتھ ناظم آباد ، گلشن اقبال ، گلستان جوہر ، شارع فیصل ، شاہ کالونی ، سائٹ ایریا ، بفرزون ، شادمان ٹاؤن ، فیڈرل بی ایریا ، لیاقت آباد ، بزرٹہ لائن ، کالا پل ، ملیر اور گولیمار سمیت دیگر علاقوں میں موسم سرم کی پہلی بارش سے سڑکوں پر پھلسن ہوگئی۔

جبکہ بارش کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل ہوگئی، آخری اطلاعات آنے تک شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری تھا ۔
