شدید دھند، سینٹرل ریجن میں موٹر وے کے مختلف سیکشنز ٹریفک کیلیے بند

دھند میں صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک سفر نسبتاً محفوظ ہوتا ہے، ترجمان

ویب ڈیسک December 31, 2025
لاہور:

شدید دھند کے باعث سینٹرل ریجن کی متعدد موٹرویز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔

ترجمان موٹروے پولیس سنٹرل ریجن سید عمران احمد کے مطابق موٹروے ایم ٹو لاہور سے کوٹ مومن تک دھند کے باعث بند ہے، جبکہ لاہور سیالکوٹ موٹروے ایم الیون بھی دھند کی وجہ سے ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔

ترجمان نے بتایا کہ موٹروے ایم تھری فیض پور سے جڑانوالہ تک دھند کے باعث بند ہے، جبکہ بڑی گاڑیوں کے لیے ایم تھری فیض پور سے درخانہ تک ٹریفک معطل ہے۔

اسی طرح موٹروے ایم فور پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد تک بند ہے، جبکہ بڑی گاڑیوں کے لیے ایم فور پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک آمدورفت معطل کر دی گئی ہے۔

موٹروے پولیس کے مطابق موٹرویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے، کیونکہ دھند میں لین کی خلاف ورزی خطرناک حادثات کا سبب بن سکتی ہے۔

Express News

ترجمان نے بتایا کہ قومی شاہرات پر لاہور، مانگا منڈی، پھول نگر اور پتوکی سمیت رینالہ خورد، اوکاڑہ، ساہیوال، اقبال نگر، کسوال اور میاں چنوں میں شدید دھند چھائی ہوئی ہے، جہاں حد نگاہ 0 سے 100 میٹر تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔

موٹروے پولیس نے روڈ یوزرز کو ہدایت کی ہے کہ لین ڈسپلن پر سختی سے عمل کریں، غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں۔

ترجمان کے مطابق دھند میں صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک سفر نسبتاً محفوظ ہوتا ہے۔ ڈرائیور حضرات فوگ لائٹس کا لازمی استعمال کریں، تیز رفتاری سے گریز کریں اور آگے چلنے والی گاڑی سے محفوظ فاصلہ رکھیں۔

موٹروے پولیس نے مزید کہا کہ رہنمائی اور کسی بھی مدد کے لیے ہیلپ لائن 130 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔
