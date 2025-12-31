کراچی، تیز رفتار سوزوکی نے معمر خاتون کو کچل دیا، بچہ معجزانہ طور پر بچ گیا، ویڈیو وائرل

جاں بحق ہونے والی خاتون کی شناخت 70 سالہ زبیدہ بی بی کے نام سے کی گئی ہے

منور خان December 31, 2025
کراچی:

شہر قائد میں بلدیہ ٹاؤن کے علاقے 24 کی مارکیٹ کے قریب پیش آنے والے ہولناک ٹریفک حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظرِ عام پر آ گئی ہے، جس نے شہریوں کو لرزا کر رکھ دیا۔

فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک معمر خاتون کمسن بچے کا ہاتھ تھامے گلی سے گزر رہی تھی کہ اسی دوران عقب سے آنے والی تیز رفتار سوزوکی پک اپ نے انہیں زور دار ٹکر مار دی۔

حادثے میں معمر خاتون موقع پر ہی جاں بحق ہو گئیں، جبکہ ڈرائیور خاتون کو کچلنے اور سڑک پر گرے کمسن بچے کے اوپر سے گاڑی گزارنے کے بعد فرار ہو گیا۔

افسوسناک منظر کے باوجود کمسن بچہ معجزانہ طور پر محفوظ رہا۔ فوٹیج میں واقعے کے فوراً بعد گلی میں موجود افراد کو جمع ہوتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔

ایس ایچ او مدینہ کالونی حاکم داد کے مطابق سوزوکی پک اپ کے ڈرائیور کی شناخت عادل کے نام سے ہو گئی ہے، جس کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے۔

جاں بحق ہونے والی خاتون کی شناخت 70 سالہ زبیدہ بی بی کے نام سے کی گئی ہے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ متوفیہ کے اہلِ خانہ تاحال قانونی کارروائی سے گریز کر رہے ہیں، تاہم انہیں مقدمہ درج کرانے پر آمادہ کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔
