لاہور: 12 سالہ بچی سے چھیڑ چھاڑ کرنے والا اوباش گرفتار

لاہور:
گلبرگ پولیس نے 12 سالہ بچی سے چھیڑ چھاڑ کرنے والے اوباش کو گرفتار کرلیا۔
ایس ایچ او گلبرگ تیمور عباس خان نے ٹیم کے ہمراہ ماڈل کالونی سے ملزم کو ٹریس کیا، متاثرہ بچی علیزے بازار سے گھر کی چیزیں لینے گئی تھی۔
ملزم قاسم حسین بچی کو ورغلا کر ماڈل کالونی میں واقع گھر لے گیا، ملزم نے کمرے میں نازیبا حرکات کیں تاہم بچی کے شور کرنے پر ملزم بچی کو چھوڑ کر فرار ہوگیا۔
ایس پی ماڈل ٹاؤن شہربانو نقوی نے ملزم کی بروقت گرفتاری پر ایس ایچ او گلبرگ تیمور عباس خان و ٹیم کو شاباش دی اور کہا کہ بچوں کا استحصال کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔