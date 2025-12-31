چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کے طلبہ کا پاک فوج کے زیرِ اہتمام معلوماتی دورہ

طلبہ کو ٹینک فائر، جدید ہتھیاروں کے عملی مظاہرے اور عسکری سازوسامان کا براہِ راست مشاہدہ کرنے کا موقع ملا

ویب ڈیسک December 31, 2025
facebook whatsup
بہاولپور:

چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز بہاولپور کے طلبہ وطالبات نے پاک فوج کے زیرِ اہتمام ایک یادگار اور معلوماتی دن گزارا۔

اس دوران طلبہ نے خیرپور ٹامیوالی فائرنگ رینج کا دورہ کیا جہاں انہیں ٹینک فائر، جدید ہتھیاروں کے عملی مظاہرے اور عسکری سازوسامان کا براہِ راست مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔

پاک فوج کے جوانوں نے طلبہ کو فوج کی پیشہ ورانہ مہارت، جدید دفاعی صلاحیتوں اور جنگی تیاریوں کے بارے میں تفصیلی آگاہی فراہم کی۔ طلبہ نے فوج کی اعلیٰ تربیت، نظم و ضبط اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے اس تجربے کو نہایت متاثر کن قرار دیا۔

اس موقع پر، طلبہ نے معرکہ حق (آپریشن بنیان المرصوص) کی تاریخی فتح پر خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور قومی ترقی و دفاع میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔

یہ دورہ نہ صرف طلبہ کے لیے ایک تعلیمی اور فوجی حوالے سے اہم تجربہ تھا، بلکہ انہوں نے پاک فوج کی محنت اور قربانیوں کو بھی قریب سے جانا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

2025 میں انتقال کرجانے والے 10 مشہور شوبز شخصیات  

2025 میں انتقال کرجانے والے 10 مشہور شوبز شخصیات  

 Dec 31, 2025 11:40 AM |
ثانیہ اشفاق کی طلاق کے بعد عماد وسیم اور انکی مبینہ گرل فرینڈ کو سخت وارننگ

ثانیہ اشفاق کی طلاق کے بعد عماد وسیم اور انکی مبینہ گرل فرینڈ کو سخت وارننگ

 Dec 31, 2025 01:25 AM |
بھارتی سپر اسٹار موہن لال کی والدہ 90 سال کی عمر میں انتقال کرگئیں

بھارتی سپر اسٹار موہن لال کی والدہ 90 سال کی عمر میں انتقال کرگئیں

 Dec 30, 2025 10:36 PM |

متعلقہ

Express News

آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا سال نو پر ہوائی فائرنگ سے متعلق اہم پیغام

Express News

کراچی بار کا رجب بٹ کیخلاف مقدمہ درج نہ ہونے پر آج عدالتی بائیکاٹ کا اعلان

Express News

کراچی بار کا رجب بٹ کیخلاف مقدمہ درج نہ ہونے پر آج عدالتی بائیکاٹ کا اعلان

Express News

اڈیالہ جیل کے قریب بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کا دھرنا، پولیس ایکشن پر بیشتر کارکنان منتشر

Express News

اقرار الحسن کا نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان

Express News

کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش، شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی شروع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو