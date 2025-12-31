بہاولپور:
چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز بہاولپور کے طلبہ وطالبات نے پاک فوج کے زیرِ اہتمام ایک یادگار اور معلوماتی دن گزارا۔
اس دوران طلبہ نے خیرپور ٹامیوالی فائرنگ رینج کا دورہ کیا جہاں انہیں ٹینک فائر، جدید ہتھیاروں کے عملی مظاہرے اور عسکری سازوسامان کا براہِ راست مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔
پاک فوج کے جوانوں نے طلبہ کو فوج کی پیشہ ورانہ مہارت، جدید دفاعی صلاحیتوں اور جنگی تیاریوں کے بارے میں تفصیلی آگاہی فراہم کی۔ طلبہ نے فوج کی اعلیٰ تربیت، نظم و ضبط اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے اس تجربے کو نہایت متاثر کن قرار دیا۔
اس موقع پر، طلبہ نے معرکہ حق (آپریشن بنیان المرصوص) کی تاریخی فتح پر خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور قومی ترقی و دفاع میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔
یہ دورہ نہ صرف طلبہ کے لیے ایک تعلیمی اور فوجی حوالے سے اہم تجربہ تھا، بلکہ انہوں نے پاک فوج کی محنت اور قربانیوں کو بھی قریب سے جانا۔