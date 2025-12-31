آئین کو 26ویں ترمیم کے ذریعے قتل اور 27ویں کے بعد دفن کر دیا گیا، حامد خان

ان اسمبلیوں نے آئین میں ایسی ترامیم کیں جس کا وہ اختیار بھی نہیں رکھتی تھیں، سینیئر رہنما پی ٹی آئی

ویب ڈیسک December 31, 2025
facebook whatsup
لاہور:

پاکستان تحریک اںصاف (پی ٹی آئی) کے بانی رکن حامد خان کا کہنا ہے کہ آئین کو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے قتل کیا گیا اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئین کی تدفین کی گئی۔

لاہور ہائیکورٹ میں پروفیشنل گروپ کی پریس کانفرنس کے دوران پی ٹی آئی کے سینیئر رہنما حامد خان نے کہا کہ ایک ناجائز حکومت ہمارے سروں پر مسلط کی گئی، ان اسمبلیوں نے آئین میں ایسی ترامیم کیں جس کا وہ اختیار بھی نہیں رکھتی تھیں۔ صوبائی اور وفاقی حکومتیں دھاندلی زدہ الیکشن کے ذریعے بنائی گئیں۔

حامد خان نے کہا کہ جو سیاسی طور پر آواز بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انکی زبان بندی ہو رہی ہے، ملک میں ایسا جبر اور زیادتی ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔

انہوں نے کہا دعا ہے کہ نیا سال ہمارے لیے اچھا ثابت ہو، جو 2025 یا اس سے پچھلے سال ہوا وہ ملک کے لیے بھیانک ترین سال تھے۔

مزید پڑھیں

Express News

جن لوگوں نے شاہ محمود سے ملاقات کی وہ بھگوڑے ہیں اس ملاقات کی کوئی اہمیت نہیں، حامد خان

حامد خان نے کہا ہمیں خوشی ہے کہ ہماری دونوں بار ایسوسی ایشنز نے لیڈنگ رول پلے کیا، دوسرا گروپ اب حکومتی گروپ بن کر رہ گیا ہے اور یہ ترامیم لانے میں دوسرے گروپ کے لیڈران کا ہاتھ ہے۔ عدلیہ کے خلاف اقدامات پر مزاحمت کرنے کا بوجھ صرف پروفیشنل گروپ پر ہے، آنے والے منتخب صدور اس معاملے کو لے کر آگے چلیں گے۔

انہوں نے کہا کہ اس ملک میں کوئی آئین و قانون نہیں رہ گیا، جب بھی آئینی سیٹ اَپ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی گئی ہمارے وکلا ہی آگے آئے، امید ہے کہ وکلا اسٹبلیشمنٹ کی بی ٹیم نہیں بنیں گے۔

پی ٹی آئی کے سینیئر رہنما کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائیکورٹ کا صدر ہماری چوائس تھی لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح پیسے کا استعمال کرے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

امتحان میں فیل ہونے پر کم کارڈیشین رو پڑیں، ویڈیو وائرل

امتحان میں فیل ہونے پر کم کارڈیشین رو پڑیں، ویڈیو وائرل

 Dec 31, 2025 12:16 PM |
2025 میں انتقال کرجانے والے 10 مشہور شوبز شخصیات  

2025 میں انتقال کرجانے والے 10 مشہور شوبز شخصیات  

 Dec 31, 2025 11:40 AM |
ثانیہ اشفاق کی طلاق کے بعد عماد وسیم اور انکی مبینہ گرل فرینڈ کو سخت وارننگ

ثانیہ اشفاق کی طلاق کے بعد عماد وسیم اور انکی مبینہ گرل فرینڈ کو سخت وارننگ

 Dec 31, 2025 01:25 AM |

متعلقہ

Express News

آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا سال نو پر ہوائی فائرنگ سے متعلق اہم پیغام

Express News

کراچی بار کا رجب بٹ کیخلاف مقدمہ درج نہ ہونے پر آج عدالتی بائیکاٹ کا اعلان

Express News

کراچی بار کا رجب بٹ کیخلاف مقدمہ درج نہ ہونے پر آج عدالتی بائیکاٹ کا اعلان

Express News

اڈیالہ جیل کے قریب بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کا دھرنا، پولیس ایکشن پر بیشتر کارکنان منتشر

Express News

اقرار الحسن کا نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان

Express News

کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش، شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی شروع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو