کراچی میں سب سے زیادہ بارش کہاں ہوئی؟ اعدادوشمار جاری

موسم سرم کی پہلی بارش بہادر آباد، ناظم آباد، اولڈ سٹی ایریا، کیماڑی اور کلفٹن سمیت مختلف علاقوں میں ہوئی

ویب ڈیسک December 31, 2025
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد میں مغربی سسٹم کے زیر اثر رات گئے ہلکی سے درمیانی شدت کی بارش ہوئی جس کے سبب موسم سرد اور خوش گوار ہوگیا۔

موسم سرم کی پہلی بارش بلوچ کالونی، محمود آباد، طارق روڈ، بہادر آباد، لائنز ایریا، ناظم آباد، اولڈ سٹی ایریا، کیماڑی، کلفٹن، نارتھ ناظم آباد، گلشن اقبال، گلستان جوہ ، شارع فیصل، شاہ کالونی، سائٹ ایریا، بفرزون، شادمان ٹاؤن، فیڈرل بی ایریا، لیاقت آباد، بزرٹہ لائن، کالا پل، ملیر اور گولیمار سمیت دیگر علاقوں میں ہوئی۔

محکمہ موسمیات نے شہر کے مختلف علاقوں میں ہونے والی بارش سے متعلق اعداد و شمار بھی جاری کر دیے۔

اعداد و شمار کے مطابق مغربی سسٹم کے نتیجے میں سب سے زیادہ بارش کیماڑی میں 6 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی جبکہ پی اے ایف مسرور بیس ماڑی پور پر 6 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی۔

اورنگی ٹاؤن اور ڈی ایچ اے فیز 2 میں تین ملی میٹر، کورنگی اور پی اے ایف فیصل بیس پر دو ملی میٹر، اولڈ ایریا ایئرپورٹ پر 1.2 جبکہ جناح ٹرمینل، یونیورسٹی روڈ، گلشن حدید اور سرجانی ٹاؤن میں ایک ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔

واضح رہے کہ موجودہ سسٹم آج شام تک کراچی سے نکل جائے گا جس کے بعد صرف بوندا باندی کے امکانات رہیں گے۔

محکمہ موسمیات کے ترجمان کے مطابق سسٹم کے عقب میں موجود سرد ہوائیں کراچی پر چند روز بعد نمودار ہوں گی، سرد سائبیرین ہواؤں کے سبب 4 تا 5 جنوری کراچی میں موسم سرد ہو سکتا ہے۔

ترجمان نے پیشگوئی کی کہ اس دوران کم سے کم درجہ حرارت سنگل ڈیجیٹ میں ریکارڈ ہو سکتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

امتحان میں فیل ہونے پر کم کارڈیشین رو پڑیں، ویڈیو وائرل

امتحان میں فیل ہونے پر کم کارڈیشین رو پڑیں، ویڈیو وائرل

 Dec 31, 2025 12:16 PM |
2025 میں انتقال کرجانے والے 10 مشہور شوبز شخصیات  

2025 میں انتقال کرجانے والے 10 مشہور شوبز شخصیات  

 Dec 31, 2025 11:40 AM |
ثانیہ اشفاق کی طلاق کے بعد عماد وسیم اور انکی مبینہ گرل فرینڈ کو سخت وارننگ

ثانیہ اشفاق کی طلاق کے بعد عماد وسیم اور انکی مبینہ گرل فرینڈ کو سخت وارننگ

 Dec 31, 2025 01:25 AM |

متعلقہ

Express News

آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا سال نو پر ہوائی فائرنگ سے متعلق اہم پیغام

Express News

کراچی بار کا رجب بٹ کیخلاف مقدمہ درج نہ ہونے پر آج عدالتی بائیکاٹ کا اعلان

Express News

کراچی بار کا رجب بٹ کیخلاف مقدمہ درج نہ ہونے پر آج عدالتی بائیکاٹ کا اعلان

Express News

اڈیالہ جیل کے قریب بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کا دھرنا، پولیس ایکشن پر بیشتر کارکنان منتشر

Express News

اقرار الحسن کا نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان

Express News

کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش، شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی شروع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو