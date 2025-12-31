خواجہ سراؤں کو لیجانے پر جھگڑا؛ فائرنگ کے دوران قتل نوجوان کی 2 روز قبل شادی ہوئی تھی

میڈیکل کے مطابق ملزم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ضمانت نہیں دے سکتے، سپریم کورٹ نے درخواست مسترد کردی

ویب ڈیسک December 31, 2025
facebook whatsup
اسلام آباد:

سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران انکشاف ہوا کہ خواجہ سراؤں کو ساتھ لے جانے پر ہونے والے جھگڑے  میں فائرنگ کے دوران قتل نوجوان کی دو روز قبل شادی ہوئی تھی۔

عدالت عظمیٰ نے  قتل کے ملزم اختر علی کی درخواست ضمانت مسترد کردی۔ دوران سماعت سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ  ملزم کی درخواست پر میڈیکل کروایا گیا  ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ میڈیکل رپورٹ کے مطابق ملزم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔

درخواست گزار کے وکیل نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ہم بائیک پر جارہے تھے کہ دوسرے فریق نے ہم پر فائرنگ کی۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ یہ کراس فائرنگ کا معاملہ ہے، جس میں شاہ زیب نامی راہگیر قتل ہوگیا ۔

جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ 2 دن پہلے اس نوجوان کی شادی ہوئی تھی۔ ملزمان نے ایک دوسرے کے بجائے بے قصور نوجوان کو مار ڈالا۔

جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ پولیس تفتیش کے مطابق مقتول کی فائرنگ سے قتل ہوا  ہے؟، جس پر سرکاری وکیل نے بتایا کہ پولیس تفتیش میں کسی ملزم کو قتل سے منسلک نہیں کیا گیا ۔

جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ اگر قتل کرنے والے کا پتا نہیں چلا تو مزید تفتیش کا کیس بنتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ پہلے کس نے فائرنگ کی ؟، جس پر پولیس اہلکار نے عدالت کو بتایا کہ فریقین کا خواجہ سراؤں کو ساتھ لے جانے پر جھگڑا ہوا ، دونوں جانب سے 2,2 افراد زخمی ہوئے۔

جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ ملزم میڈیکل کے علاوہ دوسرے گراؤنڈ پر آتا تو ضمانت ہوسکتی تھی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ میڈیکل رپورٹ ملزم کے موقف کے خلاف ہے، اس لیے  ضمانت نہیں دے سکتے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

امتحان میں فیل ہونے پر کم کارڈیشین رو پڑیں، ویڈیو وائرل

امتحان میں فیل ہونے پر کم کارڈیشین رو پڑیں، ویڈیو وائرل

 Dec 31, 2025 12:16 PM |
2025 میں انتقال کرجانے والے 10 مشہور شوبز شخصیات  

2025 میں انتقال کرجانے والے 10 مشہور شوبز شخصیات  

 Dec 31, 2025 11:40 AM |
ثانیہ اشفاق کی طلاق کے بعد عماد وسیم اور انکی مبینہ گرل فرینڈ کو سخت وارننگ

ثانیہ اشفاق کی طلاق کے بعد عماد وسیم اور انکی مبینہ گرل فرینڈ کو سخت وارننگ

 Dec 31, 2025 01:25 AM |

متعلقہ

Express News

آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا سال نو پر ہوائی فائرنگ سے متعلق اہم پیغام

Express News

کراچی بار کا رجب بٹ کیخلاف مقدمہ درج نہ ہونے پر آج عدالتی بائیکاٹ کا اعلان

Express News

کراچی بار کا رجب بٹ کیخلاف مقدمہ درج نہ ہونے پر آج عدالتی بائیکاٹ کا اعلان

Express News

اڈیالہ جیل کے قریب بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کا دھرنا، پولیس ایکشن پر بیشتر کارکنان منتشر

Express News

اقرار الحسن کا نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان

Express News

کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش، شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی شروع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو