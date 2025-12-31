ایونجرز ڈومز ڈے کا ٹیزر جاری، فلم میں اہم کردار کی واپسی

ٹیزر میں فلم ’ایونجرز:ڈومزڈے‘ کی ریلیز کی تاریخ کا اعلان بھی کیا گیا ہے

ویب ڈیسک December 31, 2025
facebook whatsup

مارول اسٹوڈیوز کی آنے والی بڑی فلم ’ایونجرز: ڈومز ڈے‘ میں کرس ہیمسورتھ ایک بار پھر تھور اوڈنسن کے کردار میں واپسی کر رہے ہیں۔

کرس ایونز کی اسٹیو راجرز (کیپٹن امریکا) کے طور پر واپسی کے اعلان کے بعد جاری کیے گئے نئے ٹییزر میں اب تھور کی واپسی شائقین کے لیے خاصا جذباتی لمحہ ہے۔

اگرچہ ہیمسورتھ کی واپسی کا اعلان اس سال کے آغاز میں کاسٹ کے انکشاف کے دوران ہو چکا تھا، تاہم تازہ ٹییزر میں پہلی بار تھور کو بھرپور انداز میں دکھایا گیا ہے۔

اس بار تھور کا روپ بھی بدلا ہوا ہے، ان کے بال مختصر ہیں، جو فلم ’تھور: رگناروک‘کی یاد دلاتے ہیں۔

ٹییزر میں تھور اس مرتبہ کسی جنگ میں کودتا نظر نہیں آتا بلکہ وہ اپنے دعا کرتا دکھائی دیتا ہے۔

کہانی کے مطابق تھور اب ایک باپ بن چکا ہے اور اس کی زندگی جنگ اور ذمہ داری کے درمیان بٹی ہوئی ہے۔ وہ ایک آخری موقع مانگتا ہے تاکہ وہ ایک دشمن کو شکست دے کر اپنی بیٹی کے پاس واپس لوٹ سکے۔

ٹیزر کے ساتھ ہی فلم ’ایونجرز:ڈومزڈے‘ کی ریلیز کی تاریخ کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ فلم 18 دسمبر 2026 کو ریلیز ہوگی۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ایونجرز ڈومز ڈے کا ٹیزر جاری، فلم میں اہم کردار کی واپسی

ایونجرز ڈومز ڈے کا ٹیزر جاری، فلم میں اہم کردار کی واپسی

 Dec 31, 2025 02:24 PM |
بیوی میں دلچسپی نہیں تو بچے کیوں؟ مشی خان کا عماد وسیم سے سوال

بیوی میں دلچسپی نہیں تو بچے کیوں؟ مشی خان کا عماد وسیم سے سوال

 Dec 31, 2025 02:28 PM |
امتحان میں فیل ہونے پر کم کارڈیشین رو پڑیں، ویڈیو وائرل

امتحان میں فیل ہونے پر کم کارڈیشین رو پڑیں، ویڈیو وائرل

 Dec 31, 2025 12:16 PM |

متعلقہ

Express News

بھارتی سپر اسٹار موہن لال کی والدہ 90 سال کی عمر میں انتقال کرگئیں

Express News

دریشم 3 سے متعلق بڑی خبر؛ مداحوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی

Express News

امریکی پاپ اسٹار بیونسے ارب پتی موسیقاروں کی فہرست میں شامل

Express News

راحت فتح علی خان کی بیٹی کے ولیمے کا فوٹو شوٹ وائرل

Express News

30 سال سے زائد عمر کے وہ پاکستانی اسٹارز جو اب بھی سنگل ہیں

Express News

عامر خان نے مجھے دھوکہ دے کر فلم ’تارے زمین پر‘ میں مرکزی کردار حاصل کیا، اکشے کھنہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو