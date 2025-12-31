سی ٹی ڈی کی خفیہ اطلاع پر اوکاڑہ میں کارروائی، فتنۃ الخوارج کا کارندہ گرفتار

گرفتار شخص لٹریچر کی تقسیم کے ذریعے ذہن سازی کرکے شہریوں کو دہشت گرد تنظیم میں شمولیت کی دعوت دے رہا تھا

December 31, 2025
ساہیوال:

سی ٹی ڈی نے کالعدم تنظیم تحریک طالبان کے کارندے کی موجودگی کی اطلاع پر اوکاڑہ میں کارروائی کرتے ہوئے فتنۃ الخوارج کے کارندے کو گرفتار کر لیا۔

سی ٹی ڈی کے مطابق گرفتار شخص سے نفرت انگیز مواد، کتابیں، لٹریچر اور نقدی برآمد کر لی گئی۔

گرفتار شخص کالعدم تنظیم کی تشہیر اور لٹریچر کی تقسیم کے ذریعے ذہن سازی کرکے شہریوں کو دہشت گرد تنظیم میں شمولیت کی دعوت دے رہا تھا۔

گرفتار دہشت گرد مہیر گل ضلع باجوڑ ایجنسی کا رہائشی ہے۔

سی ٹی ڈی کے مطابق گرفتار ملزم کے خلاف تھانہ سی ٹی ڈی ساہیوال میں دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے۔
