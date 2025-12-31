کرسمس چھٹیوں کے دوران جرمنی میں تاریخ کی انوکھی بینک ڈکیتی

پولیس کے مطابق واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے قانونی کارروائی کی جا رہی ہے

ویب ڈیسک December 31, 2025
facebook whatsup

جرمنی میں چوری کی ایک انوکھی اور حیران کن واردات سامنے آئی ہے جہاں چوروں نے بینک کی دیوار میں سوراخ کر کے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں یورو لوٹ لیے۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ واردات جرمنی کے مغربی شہر گیلسن کرچن میں واقع اسپارکاس بینک کی ایک شاخ میں پیش آئی۔

پولیس کے مطابق ملزمان نے کرسمس کی تعطیلات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بینک کی دیوار میں سوراخ کیا اور تقریباً 10 ملین یورو نقد رقم اور قیمتی سامان چرا کر فرار ہو گئے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ چوری کا انکشاف اس وقت ہوا جب بینک میں نصب فائر الارم بجا۔ اگلے روز جب بینک صارفین کو واردات کا علم ہوا تو درجنوں افراد بینک کے باہر جمع ہو گئے اور شدید احتجاج کرتے ہوئے نعرے لگائے۔

عینی شاہدین نے پولیس کو بتایا ہے کہ انہوں نے ہفتے کی رات بینک کے قریب واقع ایک پارکنگ گیراج کی سیڑھیوں پر کئی افراد کو بڑے بیگ اٹھائے دیکھا تھا، جس سے شبہ ہے کہ یہی ملزمان تھے۔

پولیس کے مطابق واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ایونجرز ڈومز ڈے کا ٹیزر جاری، فلم میں اہم کردار کی واپسی

ایونجرز ڈومز ڈے کا ٹیزر جاری، فلم میں اہم کردار کی واپسی

 Dec 31, 2025 02:24 PM |
بیوی میں دلچسپی نہیں تو بچے کیوں؟ مشی خان کا عماد وسیم سے سوال

بیوی میں دلچسپی نہیں تو بچے کیوں؟ مشی خان کا عماد وسیم سے سوال

 Dec 31, 2025 02:28 PM |
امتحان میں فیل ہونے پر کم کارڈیشین رو پڑیں، ویڈیو وائرل

امتحان میں فیل ہونے پر کم کارڈیشین رو پڑیں، ویڈیو وائرل

 Dec 31, 2025 12:16 PM |

متعلقہ

Express News

حماس کے پاس ہتھیار ڈالنے کیلیے بہت تھوڑا وقت بچا ہے؛ ٹرمپ کی نیتن یاہو کو تسلّی

Express News

یمن میں سعودی اتحاد کی ہتھیاروں اور فوجی گاڑیوں پر حملے کی ویڈیو وائرل

Express News

متحدہ عرب امارات کا یمن میں ملٹری آپریشن بند اور اپنے فوجی واپس بلانے کا اعلان

Express News

سعودی عرب اب اسرائیل کیساتھ بہتر تعلقات کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے؛ ٹرمپ کا دعویٰ

Express News

یمن تنازع پر سعودیہ اور متحدہ عرب امارات کے درمیان شدید اختلافات کی وجہ کیا ہے؟

Express News

یمن کا یو اے ای سے دفاعی معاہدہ ختم، اماراتی فورسز کو فوری انخلا کا حکم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو