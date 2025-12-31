کرسمس چھٹیوں کے دوران جرمنی میں تاریخ کی انوکھی بینک ڈکیتی

جرمنی میں چوری کی ایک انوکھی اور حیران کن واردات سامنے آئی ہے جہاں چوروں نے بینک کی دیوار میں سوراخ کر کے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں یورو لوٹ لیے۔
غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ واردات جرمنی کے مغربی شہر گیلسن کرچن میں واقع اسپارکاس بینک کی ایک شاخ میں پیش آئی۔
پولیس کے مطابق ملزمان نے کرسمس کی تعطیلات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بینک کی دیوار میں سوراخ کیا اور تقریباً 10 ملین یورو نقد رقم اور قیمتی سامان چرا کر فرار ہو گئے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ چوری کا انکشاف اس وقت ہوا جب بینک میں نصب فائر الارم بجا۔ اگلے روز جب بینک صارفین کو واردات کا علم ہوا تو درجنوں افراد بینک کے باہر جمع ہو گئے اور شدید احتجاج کرتے ہوئے نعرے لگائے۔
عینی شاہدین نے پولیس کو بتایا ہے کہ انہوں نے ہفتے کی رات بینک کے قریب واقع ایک پارکنگ گیراج کی سیڑھیوں پر کئی افراد کو بڑے بیگ اٹھائے دیکھا تھا، جس سے شبہ ہے کہ یہی ملزمان تھے۔
پولیس کے مطابق واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔