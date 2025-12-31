بھارت نے پاکستانی سرحد کے قریب بڑی فضائی مشقوں کا اعلان کردیا

علاقائی تجزیہ کاروں کے مطابق ایسے اقدامات خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا سکتے ہیں

بھارت نے پاکستانی سرحد کے قریب واقع ریاست گجرات میں بڑے پیمانے پر فضائی مشقوں کا اعلان کیا ہے۔

اس مقصد کے لیے بھارتی فضائیہ نے نوٹس ٹو ایئر مین (NOTAM) جاری کرتے ہوئے 20 سے 21 جنوری تک مخصوص فضائی حدود کو بین الاقوامی پروازوں کے لیے بند کر دیا ہے۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ فضائی مشقیں گجرات کے علاقے کچھ (Kutch) میں کی جائیں گی، جہاں بھارتی فضائیہ کے جدید لڑاکا طیارے حصہ لیں گے۔ مشقوں میں رافیل، سخوئی 30 ایم کے آئی، جیگوار اور دیگر فرنٹ لائن جنگی طیارے شامل ہوں گے۔

رپورٹس کے مطابق ان مشقوں کے دوران تیز رفتار پروازیں، فضائی لڑائی کی تربیت اور ممکنہ طور پر لائیو فائرنگ یا بمباری کی مشقیں بھی کی جا سکتی ہیں۔

بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ مشقوں کے لیے مختص فضائی زون پاکستان کے ساتھ بھارت کی جنوبی سرحد کے حساس علاقوں پر مشتمل ہے، جن میں بحیرہ عرب، سر کریک، راجکوٹ اور احمد آباد کے قریبی علاقے شامل ہیں۔

علاقائی تجزیہ کاروں کے مطابق ایسے اقدامات خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا سکتے ہیں، جبکہ صورتحال پر متعلقہ ادارے گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔
