امریکی ویزہ کیلئے جعلی دستاویزات جمع کرانے والی خاتون کی درخواست ضمانت پر نوٹس جاری

c

ویب ڈیسک December 31, 2025
facebook whatsup
اسلام آباد:

سپریم کورٹ نے جعلی دستاویزات کے ذریعے امریکی ویزا کے حصول کی کوشش کرنے والی مبینہ ملزمہ کی درخواستِ ضمانت پر فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کرلیا۔

جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماعت کی، دورانِ سماعت ملزمہ کے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ مجموعی طور پر بیس افراد نے امریکی ویزا اپلائی کیا جن میں سے چھ افراد کے دستاویزات جعلی نکلنے پر کارروائی کی گئی۔

وکیل کے مطابق ملزمہ ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازمہ ہیں اور بطور ٹرینر بیرونِ ملک جا رہی تھیں۔سماعت کے دوران جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ اگر خاتون کا نام آرہا ہے تو عدالت نوٹس کر رہی ہے، ہمارے معاشرے میں خواتین کا بہت احترام ہے مگر خواتین کو بھی اپنی عزت برقرار رکھنے کے لیے محتاط رہنا ہوتا ہے۔ 

جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ خاتون کو خود بھی اپنی عزت کروانا ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ نے مزید سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ایونجرز ڈومز ڈے کا ٹیزر جاری، فلم میں اہم کردار کی واپسی

ایونجرز ڈومز ڈے کا ٹیزر جاری، فلم میں اہم کردار کی واپسی

 Dec 31, 2025 02:24 PM |
بیوی میں دلچسپی نہیں تو بچے کیوں؟ مشی خان کا عماد وسیم سے سوال

بیوی میں دلچسپی نہیں تو بچے کیوں؟ مشی خان کا عماد وسیم سے سوال

 Dec 31, 2025 02:28 PM |
امتحان میں فیل ہونے پر کم کارڈیشین رو پڑیں، ویڈیو وائرل

امتحان میں فیل ہونے پر کم کارڈیشین رو پڑیں، ویڈیو وائرل

 Dec 31, 2025 12:16 PM |

متعلقہ

Express News

آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا سال نو پر ہوائی فائرنگ سے متعلق اہم پیغام

Express News

کراچی بار کا رجب بٹ کیخلاف مقدمہ درج نہ ہونے پر آج عدالتی بائیکاٹ کا اعلان

Express News

کراچی بار کا رجب بٹ کیخلاف مقدمہ درج نہ ہونے پر آج عدالتی بائیکاٹ کا اعلان

Express News

اڈیالہ جیل کے قریب بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کا دھرنا، پولیس ایکشن پر بیشتر کارکنان منتشر

Express News

اقرار الحسن کا نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان

Express News

کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش، شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی شروع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو