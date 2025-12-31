جھنگ؛ ویٹرنری یونیورسٹی کی بس اور ویگن میں خوفناک تصادم، 9افراد جاں بحق

ٹریفک کے خوفناک حادثے میں 11 افراد زخمی بھی ہوئے، ریسکیو 1122

ویب ڈیسک December 31, 2025
قلی فقیر کے قریب ویٹرنری یونیورسٹی کی بس اور ویگن میں خوفناک تصادم کے نتیجے میں 9 افراد جاں بحق ہوگئے۔

ریسکیو ذرائع کے مطابق ویٹرنری یونیورسٹی کی بس لاہور جا رہی تھی جو سامنے سے آنے والی ویگن سے ٹکرا گئی۔ ویگن ٹریکٹر ٹرالی کو اوور ٹیک کرتے ہوئے بس سے ٹکرا گئی۔

ٹریفک کے خوفناک حادثے میں 11 افراد زخمی بھی ہوئے جنہیں ابتدائی طبی امداد کے بعد ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔

ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں مرد، خواتین اور بچے شامل ہیں۔

ڈی پی او جھنگ کیپٹن (ر) بلال افتخار کیانی اور ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر موقع پر پہنچ گئے۔

حکام نے حادثے کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
