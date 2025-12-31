جمہوری اداروں اور حکومتی امور پر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ مزید مضبوط ہوگیا، پلڈاٹ

اسلام آباد:
پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈویلپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی (پلڈاٹ) نے پاکستان میں جمہوریت کے معیار پر جائزہ رپورٹ برائے سال 2025 جاری کردی۔
پلڈاٹ کی طرف سے رپورٹ میں یہ بات واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ جمہوری ادارے ظاہری طور پر اپنی شکل برقرار رکھنے میں تو کامیاب رہے لیکن عملی طور پر ان کی کارکردگی سیکیورٹی پر مبنی طرز حکمرانی کے باعث بتدریج زوال پذیری کا شکار رہی، سال 2025ء میں مجموعی طور پر ہائبرڈ طرز حکمرانی کے ماڈل کو کسی قسم کے رکاوٹ کی بجائے استحکام حاصل رہا۔
سیکیورٹی پر مبنی ماحول نے بالخصوص مئی 2025ء میں پاک بھارت مسلح تصادم کے بعد سے پاکستان میں جمہوری اداروں اور حکومتی امور سمیت تمام معاملات پر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اثر و رسوخ کو مزید مضبوط کردیا، اس "ہائبرڈ" ماڈل کو سویلین حکومت کی مکمل حمایت حاصل رہی۔
علاقائی سلامتی کے پیش نظر بشمول بھارت اور افغانستان کے ساتھ کشیدگی، مسلسل داخلی شورشوں اور شدید سیاسی تقسیم نے پاکستان کو ایک سیکیورٹی پر مبنی ریاست بننے میں تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔
پلڈاٹ کے مطابق 2025ء نے ایک ہائبرڈ طرز حکمرانی کے ماڈل کو ادارہ جاتی نشان زدگی فراہم کیا جس میں جمہوری ادارے، سیکیورٹی اداروں کی طرف سے متعین کردہ خطرات اور ترجیحات کے حدود و قیود کے اندر کام کرتے ہیں کیونکہ اب سیکیورٹی خدشات جمہوری اصولوں اور اقدار پر غالب آ گئے ہیں۔
پلڈاٹ کی رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ نے نتیجہ خیز 27ویں آئینی ترمیم کو محدود بحث اور اتفاق رائے سے منظور کیا، پلڈاٹ نے مشاہدہ کیا کہ دونوں ایوانوں میں قائد حزب اختلاف کے دفاتر میں خالی آسامیوں کو جاری رکھنے سے پارلیمانی نمائندگی اور نگرانی بھی کمزور پڑ گئی ہے۔
انتظامی اتھارٹی رسمی طور پر سویلین رہی لیکن کافی حد تک محدود ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر حکومت کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم اور وزیر دفاع کے بیانات نے ہائبرڈ ماڈل کو باقاعدہ بنانے کی مثال دی۔
عدلیہ نے 2025 کے دوران اہم ڈھانچہ جاتی تبدیلیوں کا تجربہ کیا کیونکہ آئینی ترمیم نے ایک نئی وفاقی آئینی عدالت کی تشکیل، عام شہریوں کے لیے فوجی عدالتوں کے تسلسل کے ساتھ ساتھ غیر معمولی حالات میں کی جانے والی اعلیٰ سطح احتسابی کارروائیوں نے اجتماعی طور پر شفاف قانونی عمل کے حوالے سے خدشات کو جنم دیا۔
قومی فیصلہ سازی میں سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا کردار دہشت گردی کے بڑے واقعات، مغربی سرحد پر مسلسل عدم استحکام اور 2025ء میں پاک بھارت تصادم کے بعد اور بھی نمایاں ہو گیا، یہ آئینی ترمیم کے ذریعے فوجی کمان کی تنظیم نو، فیلڈ مارشل کے نمائندے کے ذریعے ادارے کی ترقی اور سیکیورٹی کے مسائل پر سیاسی تبصرے کے ذریعے فوجی کمان کی تنظیم نو سے ظاہر ہوا۔
انتخابی عمل ضمنی انتخابات کے ذریعے جاری رہا لیکن ووٹر ٹرن آؤٹ، بائیکاٹ اور سیاسی عدم دلچسپی نے عوامی اعتماد کو بحال کرنے کی ان کی صلاحیت کو محدود کردیا، کمزور داخلی جمہوریت اور کم سے کم بین الجماعتی مکالمے کے ساتھ، سیاسی جماعتیں انتہائی مرکزیت اور مخصوص خاندانوں کے زیر تسلط رہیں۔
سال 2025ء میں جمہوری طرز حکمرانی کی سب سے کمزور جہتوں میں سے ایک رہی۔ آبادی والے دائرہ اختیار میں منتخب مقامی حکومتوں کی مسلسل غیر موجودگی نے نچلی سطح پر جمہوریت کو نقصان پہنچایا۔
الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کے قانون میں ترامیم کے بعد میڈیا کی آزادی اور شہری آزادیوں کا دائرہ مزید محدود ہوا۔ صحافیوں اور سماجی کارکنوں نے ایک ایسے ماحول میں کام کیا جہاں اختلافِ رائے کو اکثر قومی مفاد کے خلاف قرار دیا گیا۔